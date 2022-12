Fico vs De Luca: è già scontro tra i (non) candidati alla presidenza della Campania

NAPOLI – Sono lontani i tempi delle Comunali di Napoli, quando Gaetano Manfredi, sostenuto da un’ampia coalizione che teneva insieme anche Pd e Movimento 5 Stelle, festeggiò l’elezione a sindaco di Napoli all’hotel Terminus di piazza Garibaldi. È passato poco più di un anno da quando l’ex ministro dell’Università alzava il pollice a favore di fotografi e cameraman per uno scatto che lo ritraeva di fianco a Luigi Di Maio e Giuseppe Provenzano, alla sua destra, e a Vincenzo De Luca e Roberto Fico alla sua sinistra. Per la politica tredici mesi sono un’eternità così come lo sono i due anni e mezzo che separano i cittadini campani dalle prossime elezioni regionali, che si terranno nel 2025.

PER FICO L’IDEA DI UNA CANDIDATURA ALLE REGIONALI DEL 2015

Ascoltando i rumors, ci sarebbe già qualcuno pronto a candidarsi. È proprio l’ex presidente della Camera Roberto Fico che, dopo i due mandati parlamentari, da tre mesi non ricopre più alcun ruolo istituzionale. Dopo l’addio allo scranno più alto di Montecitorio, Fico, che oggi presiede il comitato di garanzia dell’M5s, ha dichiarato di voler continuare a fare politica, soprattutto a Napoli, la città dove è nato e dove ha sempre vissuto. Ieri, a margine di una conferenza stampa convocata per il fare il punto sull’impegno dei 5 Stelle nel primo anno di amministrazione Manfredi (e dei due assessori pentastellati in giunta), un cronista gli ha posto la fatidica domanda (“Alla voce mai dire mai: Roberto Fico candidato presidente della Regione Campania?”) rimasta chiaramente senza risposta: “Alla voce mai dire mai…”, ha sorriso Fico, aggiungendo: “Adesso mi interessa presentare il bilancio del Movimento 5 Stelle nella nostra città”.

DE LUCA VUOLE CORRERE PER UN TERZO MANDATO

È presto, troppo presto, per conoscere il futuro di Pd e Movimento 5 Stelle e, quindi, ipotizzare scenari di alleanze. È certo, però, che qualcuno già oggi pensa a una ricandidatura e quel qualcuno è Vincenzo De Luca, eletto presidente della Regione nel 2015 e nel 2020. Allo stato il governatore non può correre per un terzo mandato, ma da mesi spinge per l’approvazione di una legge che glielo consenta. Su questo punto Fico è stato tranchant: “Il Movimento 5 Stelle è contrario al terzo mandato…”. E così De Luca su una possibile candidatura dell’ex presidente della Camera: “Fico? Sarà un piacere averlo come antagonista se si vuole candidare, i 5 stelle – dice il governatore – si sono candidati contro di me e hanno avuto il 10%. Nessun problema, lo aspettiamo, noi diamo parola ai cittadini non ai burocrati romani. Non so che problema abbia, lo aspettiamo con gioia e curiosità, venga a confrontarsi con il popolo“. Volano anzitempo gli stracci tra gli ormai ex alleati del fronte progressista.

