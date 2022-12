Bonus psicologo fino a 1500 euro e anche per i prossimi anni

ROMA – Il ‘Bonus psicologo’ è pronto per diventare un fondo strutturale. Il ‘Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia‘, rivolto a tutte quelle persone che hanno avuto gravi ripercussioni psicologiche a causa della pandemia e non solo, dovrebbe essere prorogato anche per i prossimi anni. La Commissione Bilancio della Camera, infatti, ieri notte, ha dato l’ok all’emendamento alla Manovra a firma del Partito democratico. La legge di Bilancio dovrà avere il parere favorevole di Camera e Senato. I lavori proseguiranno nella settimana tra Natale e Capodanno.

LEGGI ANCHE: La Manovra approda in Aula. Bonus, reddito di cittadinanza e pensioni: le novità

Il bonus, nato lo scorso anno dal decreto Milleproroghe, passerà da 600 a 1500 euro e sarà finanziato con 5 milioni per il 2023 e 8 milioni a decorrere dal 2024.

LEGGI ANCHE: Bonus psicologo, è boom di richieste dai giovani. E molti non riusciranno a ottenerlo

“Stanotte dal Parlamento una piccola, grande notizia: il bonus psicologo è, di fatto, diventato un fondo che resterà negli anni. Va rimpinguato adeguatamente, ma primo passo importante. Grazie Grazie Marianna Madia, Debora Serracchiani, Ubaldo Pagano, e al lavoro dei deputati Pd (e degli uffici)”, ha scritto su Twitter l’esponente del Pd Filippo Sensi.

“Siamo contenti per questa misura che è stata purtroppo molto utilizzata, oltre ogni aspettativa e che potrá continuare a contribuire al miglioramento del benessere psicologico di tante persone di ogni età duramente provate da questi anni di pandemia e crisi”, hanno dichiarato le deputate dem Debora Serracchiani, presidente del Gruppo Pd alla Camera e Marianna Madia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it