Tutti vogliono farsi prendere in giro dallo youtuber Tony IPants: l’intervista

ROMA – ‘Commentatore seriale’, carismatico, sempre con la battuta pronta, tempi comici perfetti, politicamente scorretto, divertente e il suo canale YouTube vanta oltre 700mila iscritti. Lui è Tony IPants e ‘sul tubo’ commenta la nuova edizione di ‘Ex on the beath Italia’, disponibile su Paramount+, insieme ad alcuni ospiti speciali. “Non ho visto un livello di ignoranza così alto come in questa edizione. Per me il trash è molto divertente, allieta le giornate. Bisogna prenderlo per quello che è, non stiamo operando a cuore aperto. Vedi gente che, in certe situazioni, sta peggio di te e ti ci fai una risata. Porta leggerezza nelle nostre vite”, ha detto lo youtuber all’agenzia Dire. “Paramount sta facendo un’operazione bellissima e che poche aziende fanno. È davvero interessante che abbia deciso di dare spazio ai creator, che portano molto traffico sulla piattaforma“, ha sottolineato Tony. Il commento è qualcosa che tutti fanno, dopo aver visto un film, una serie o un programma televisivo. Tony, però, ha avuto l’intuizione di trasformare le reaction in un format amato e seguito da moltissimi utenti del web e non solo. Molti personaggi “mi hanno detto di essere entrati in un reality solo per ricevere i miei commenti e per essere preso in giro da me. Per me è motivo di orgoglio”, ha raccontato il creator, che ci ha svelato un sogno: “Tra i miei idoli c’è la Gialappa’s Band (indimenticabile ‘Mai dire gol’) e ho un grande sogno nel cassetto: vorrei creare ‘Mai dire web’ per trovare dei talenti comici che ci sono in rete. E poi mi piacerebbe fare il commentatore ufficiale di Amadeus“.

