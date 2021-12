Calabria, Occhiuto: “Nella sanità voltare pagina e aprire nuova era”

REGGIO CALABRIA – “Ringrazio la Federazione delle aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) per il supporto che darà alla Regione Calabria in questa fondamentale fase di riorganizzazione e ristrutturazione del nostro sistema sanitario”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a margine dell’incontro con il presidente della Fiaso Giovanni Migliore per la sigla di un accordo di collaborazione.

“Per voltare definitivamente pagina e aprire una nuova era – ha aggiunto Occhiuto – abbiamo bisogno delle migliori professionalità e delle migliori esperienze, già collaudate positivamente nel resto del Paese. Abbiamo specifici settori da rafforzare, una struttura manageriale da formare, e una rete di assistenza territoriale da migliorare”. “Sono certo – ha concluso – che anche tramite questi specifici accordi con grandi organizzazioni nazionali, ma ben radicate in ogni Regione, riusciremo a vincere la battaglia per dare ai calabresi una sanità che funzioni e servizi in linea con quelli del resto d’Italia”.