A Potenza una sala cinematografica permanente dedicata alla realtà virtuale

POTENZA – La realtà virtuale sbarca a Potenza con una sala cinematografica permanente completamente dedicata alla realtà virtuale, primo spazio di questo tipo ad essere inaugurato non solo nella città capoluogo ma in tutto il centro sud. “La scelta di aprire le porte del Polo Bibliotecario di Potenza alla virtual reality – è stato spiegato oggi in conferenza stampa – nasce dalla proficua sinergia con la compagnia di produzione cinematografica Noeltan Film Studio con l’obiettivo di incentivare e rafforzare la divulgazione della cultura digitale e delle nuove tecnologie legate al cinema”.



La VRoom, questo il nome della sala, è un’area dedicata alla realtà virtuale che permetterà la visione gratuita al pubblico, durante gli orari di apertura del polo bibliotecario, di esperienze audiovisive immersive grazie ai cinque visori oculus donati per l’occasione dal Noeltan Film Studio. Ad aprire il ciclo di contenuti è il film collettivo MaTerre Vr Experience, realizzato in occasione delle celebrazioni di Matera capitale europea della cultura 2019 e co-prodotto da Rete Cinema Basilicata, Fondazione Matera Basilicata 2019 e Noeltan.



Per accedere sarà necessaria la prenotazione. “La sala amplia i servizi tradizionalmente erogati dal Polo bibliotecario – ha spiegato alla Dire la direttrice del Polo bibliotecario, Anna Pilogallo – dopo l’inaugurazione della sala lettura per i più piccoli e la sala fumetti e gaming. Sarà possibile la visione di documentari e film in immersione totale. Si pensa di allargare la funzione cinematografica della sala con un protocollo di intesa con Rai Cinema che metterà a disposizione dei filmati con cadenza regolare”.