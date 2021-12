Da ‘Una poltrona per due’ a ‘Mamma ho perso l’aereo’: i film di Natale su Mediaset

ROMA – Da oramai oltre vent’anni la sera della Vigilia sul piccolo schermo l’appuntamento immancabile per migliaia di spettatori è quello con ‘Una poltrona per due‘. Anche quest’anno Mediaset non tradirà le aspettative dei tanti fan di Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis, riproponendo, puntale come sempre, in prima serata su Italia 1 la commedia di John Landis tanto amata dagli italiani.

LEGGI ANCHE: Jamie Lee Curtis: “Davvero guardate ‘Una poltrona per due’ ogni Natale?”

Tutto quello che non sai di ‘Una poltrona per due’: le curiosità

Ma questo non sarà il solo appuntamento con i film di Natale da segnare sul calendario. Dai classici come ‘Mamma ho perso l’aereo’ e ‘L’amore non va in vacanza’, alle anteprime, come ‘Il primo Natale’ (in onda il 22 dicembre in prima serata su Canale 5), tanti saranno i film dal sapore natalizio in onda sulle reti Mediaset. Tra questi anche i cinepanettoni, con un’apposita rassegna che prenderà il via il 23 dicembre su Cine 34.

Per chi, invece, ha voglia di fare un tuffo nel cinema degli Anni 90 l’appuntamento sarà su Italia 1, a partire dal 29 dicembre, giorno in cui andrà in onda ‘ Forrest Gump‘, pluripremiato film con protagonista Tom Hanks, che darà il via alla rassegna ‘Buon 1990’. Seguiranno evergreen come ‘ Il grande Lebowsky‘, ‘Il Corvo’ e ‘Pulp Fiction’, solo per citarne alcuni, che ci accompagneranno verso il nuovo anno. Il 22 dicembre, invece, in occasione del 75esimo compleanno di Steven Spielberg, sarà possibile rivedere alcuni dei suoi capolavori, come ‘Lo squalo’ e ‘ Jurassic Park’.

Mediaset renderà inoltre omaggio a ‘Il Signore degli anelli’ in occasione dei suoi vent’anni, riproponendo l’intera saga fantasy. Altre maratone saranno quelle dedicate a ‘Matrix’ (il cui quarto film, a distanza di quasi vent’anni dal precedente, arriverà a breve nelle sale) e ‘Mission impossible’.

LEGGI ANCHE: Il cast de ‘Il Signore degli Anelli’ festeggia con un rap i 20 anni della saga

Matrix 4, Keanu Reeves di nuovo nei panni di Neo al fianco di Carrie-Ann Moss

I FILM DI NATALE IN ONDA SU MEDIASET: TUTTI GLI APPUNTAMENTI

CANALE 5 – PRIMA SERATA



21 DICEMBRE

IL PRIMO NATALE

In prima visione l’attesissimo film campione d’incassi di Ficarra e Picone.



24 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE

Federica Panicucci al timone della 29° edizione. Sul palco artisti di grande prestigio internazionale.





28 DICEMBRE

SISSI

In prima visione assoluta ed esclusiva, la vera storia di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, raccontata tra location sontuose e costumi sfarzosi. Nel cast, Dominique Devenport e Jannik Schümann.



31 DICEMBRE

CAPODANNO IN MUSICA

Federica Panicucci è la padrona di casa dell’appuntamento che conclude il 2021. Da Bari, si alternano artisti di primissimo piano, per una serata all’insegna della leggerezza e dell’allegria.



ITALIA 1 – PRIMA SERATA

24 DICEMBRE

UNA POLTRONA PER DUE

Non è Vigilia di Natale senza il cult diretto da John Landis, con il grande Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis.

BUON 1990 DAL 29 DICEMBRE AL 1°GENNAIO – DALLE 21:00

BUON 1990.

mercoledì 29 dicembre: Forrest Gump, Scream, Scream2.

giovedì 30 dicembre: Will Hunting – Genio ribelle, Point Break, Trainspotting.

venerdì 31 dicembre: Pulp Fiction, Il Corvo, IT.

sabato 1° gennaio: Mamma, ho perso l’aereo, The Mask, Il grande Lebowsky.



DAY-TIME



DAL 21 DICEMBRE ALL’ 8 GENNAIO

MATTINO E POMERIGGIO ALL’INSEGNA DELLA MAGIA

Mattine e pomeriggi ricchi di magia con: Il Grinch, Elf, Balto, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Jack Frost, Polar Express, Spirit cavallo selvaggio, Dennis la minaccia, Il mio amico Nanuk, La sposa cadavere, Into the Woods, Paddington, Il Piccolo Principe, 17 Again, Dragonheart e l’intera trilogia de Il Signore degli Anelli.



SECONDA SERATA



A GENNAIO

CHUCKY

In prima tv assoluta, la serie basata sul franchise horror La bambola assassina.

Acclamata dalla critica, su Rotten Tomatoes ha il 90% dei consensi e su Metacritic il 70. Hollywood Reporter giudica la serie “solida”. Slant la definisce “divertente e assurda, capace di suscitare simpatia e shock”.

RETEQUATTRO – PRIMA SERATA

24 DICEMBRE

L’AMORE NON VA IN VACANZA

La commedia sentimentale con Cameron Diaz, Kate Winslet e Jude Law, illumina la prima serata natalizia di Retequattro.



25 DICEMBRE

VIA COL VENTO

Capolavoro senza tempo del 1939, diretto da Victor Fleming, prodotto da David O. Selznick, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1936 di Margaret Mitchell, con Vivien Leigh, Leslie Howard, Olivia de Havilland, Clark Gable.



IRIS

DAL 22 DICEMBRE – PRIMA E SECONDA SERATA

STEVEN SPIELBERG 75



mercoledì 22 dicembre: Lo squalo e Il colore viola

mercoledì 29 dicembre: Jurassic Park e Always

mercoledì 5 gennaio: Il mondo perduto – Jurassic Park e Sugarland Express



DAL 24 DICEMBRE – PRIMA SERATA

MISSION: IMPOSSIBLE

I tre mitici capitoli della saga con Tom Cruise:

venerdì 24 dicembre: Mission: Impossible

sabato 25 dicembre: Mission: Impossible II

domenica 26 dicembre: Mission: Impossible III



PIEDIPIATTI A CAPODANNO

Maratona-comedy, con protagoniste coppie di agenti un po’ svitati.

Tango & Cash, Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero, Una spia e mezzo, The Nice Guys, Resa dei conti a Little Tokyo.



TOP CRIME

25 DICEMBRE – DALLE ORE 12:00

CRIME XMAS

Gli episodi natalizi delle serie più amate del canale:

Bones V: Babbo Natale e la bomba

Monk IV: Il sig. Monk e la vendetta sotto l’albero, Il signor Monk contro Babbo Natale; Il sig. Monk e l’acqua miracolosa.

CSI N.Y. VII: Natale di sangue, Fratelli di sangue – I parte, Fratelli di sangue – II parte

Major Crimes: Palla curva

Mentalist III: L’elfo rosso.

E, in access e prime-time, il mitico detective POIROT, in Indagine di Natale e Il Natale di Poirot.

CANALE 20

DAL 23 DICEMBRE – ORE 21:00

IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA SAGA

In versione extended, la trilogia diretta da Peter Jackson, basata sull’omonimo romanzo di J. R. R. Tolkien:

giovedì 23 dicembre: Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’Anello

venerdì 24 dicembre: Il Signore degli Anelli – Le due Torri

sabato 25 dicembre: Il Signore degli Anelli – Il ritorno del Re



DAL 27 DICEMBRE – ORE 21:00

MARATONA MATRIX

L’intera trilogia cult che ha ridefinito il genere fantascientifico con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss:

lunedì 27 dicembre: Matrix

martedì 28 dicembre: Matrix Reloaded

mercoledì 29 dicembre: Matrix Revolutions



IL 31 DICEMBRE – DALLE 22.45 MARATONA NO STOP

CAPODANNO MOSTRUOSO

Una maratona di film dedicati alla meraviglia del trovarsi di fronte a grosse creature immaginifiche:

Warcraft – L’inizio, King Kong, Wolfman, Scontro tra Titani.



SU CINE 34 LA RASSEGNA DEDICATA AI CINEPANETTONI

DAL 23 DICEMBRE – ORE 21:00

NON CI RESTA CHE IL NATALE



giovedì 23 dicembre: Olè, a seguire Vacanze in America

venerdì 24 dicembre: Matrimonio a Parigi, a seguire Matrimonio alle Bahamas

sabato 25 dicembre: Selvaggi

domenica 26 dicembre: La fidanzata di papà, a seguire Natale a 4 Zampe.