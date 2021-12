Incendio alla villa comunale di Napoli, Manfredi: “Danni limitati ma origine è dolosa”

NAPOLI – “In questo momento c’è un’indagine dei carabinieri, non c’è ancora un’idea certa, ma sicuramente è stato un atto doloso”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in merito all’incendio divampato ieri sera in villa comunale. “È stato un brutto episodio, sono arrivato subito. I danni – ha spiegato – per fortuna sono limitati, però dobbiamo combattere contro il degrado di tutta la città. Questo ci sprona a lavorare sulla villa comunale e ad avviare dei progetti di recupero dei viali, dell’illuminazione, della videosorveglianza e anche del patrimonio arboreo che negli ultimi anni è stato fortemente danneggiato”.