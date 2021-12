Roma, Calenda si dimette da consigliere comunale

ROMA – Carlo Calenda lascia il seggio da consigliere comunale in Campidoglio. Al suo posto Francesco Carpano.

“Come previsto e dichiarato agli elettori prima del voto, la presenza in Consiglio Comunale è incompatibile con il lavoro di europarlamentare e leader di partito. Rimanere per ragioni simboliche è assurdo. Lascerò spazio a Francesco Carpano che ha coordinato il programma della nostra lista”, ha scritto su twitter il leader di Azione.

“Francesco è un giovane preparatissimo e molto motivato- aggiunge-, che non vede l’ora di dedicare il 100% del suo tempo al lavoro in Consiglio e in particolare ai temi dei rifiuti e dei trasporti che segue da quasi due anni. Dunque largo a lui”.