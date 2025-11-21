Basket, a Bologna attivisti in corteo: “Match Virtus-Maccabi è propaganda pro-Israele”

BOLOGNA – ORE 20.58 – Ancora guerriglia urbana in via Riva Reno, a Bologna, dove con reti da cantiere e cassonetti viene eretta una barriera dietro la quale i Pro Pal bersagliano con fumogeni e lanci di bottiglie gli agenti che rispondono con gli idranti. Si segnalano tensioni tra agenti e manifestanti anche in via del Pratello. Il corteo di protesta contro la patrtita di basket tra Virtus e Maccabi era partito da piazza Maggiore e ha visto momenti di tensione e lanci di fumogeni anche su via Ugo Bassi. Anche qui gli agenti hanno attivato gli idranti.

QUESTURA: 5.000 IN CORTEO CONTRO MATCH VIRTUS-MACCABI

ORE 20.47 – Per la Questura sono 5.000 i manifestanti Propal che stasera sono scesi in piazza a Bologna per protestare contro la partita di basket tra Virtus e Maccabi, che sta iniziando in questi minuti al Paladozza. Alle 19, il corteo è partito da piazza Maggiore e alle 19.40 è arrivato su via Lame all’altezza della baracchina Tper, dove si è fermato per diversi minuti, aggiunge la Questura. Qui “alcuni dei manifestanti si sono travisati e hanno smontato parti del cantiere e hanno recuperato transenne, mazze di legno e altri materiali”. Poi “hanno iniziato a lanciare numerosi fumogeni, bottiglie di vetro verso il reparto. Sono stati sparati anche dei fuochi d’artificio indirizzati sulle forze dell’ordine ad altezza uomo. Molti hanno preso dei bastoni dal cantiere”, si aggiunge, e “a quel punto è stato reso necessario l’utilizzo del l’idrante da parte delle Forze dell’Ordine per disperdere la folla”. Alle 20.30 il corteo sembra dividersi in gruppi che si spostano verso Malpighi e Ugo Bassi e altri verso via Marconi. Ma intanto alcuni cassonetti sono stati messi in mezzo alla strada per sbarrare il passo ai mezzi con gli idranti, parte un lancio di sanpietrini contro gli agenti, ci sono fronteggiamenti tra via Marconi e via Polese e ancora lancio di lacrimogeni.

ORE 20.20 – Idranti contro i manifestanti Propal a Bologna, in corteo per protestare per la partita di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv. Sono entrati in azione dopo che il corteo ha a lungo fronteggiato le forze dell’ordine in piano centro, in via Marconi, che erano schierate per evitare l’accesso in via Lame. Ci sono stati lanci di fumogeni, di grossi petardi e una raffica di fumogeni è stata sparata in serie contro gli scudi degli agenti.

BASKET. CORTEO BOLOGNA: “MATCH VIRTUS-MACCABI PROPAGANDA PRO ISRAELE”

ORE 19.46 – Al grido di “Palestina libera” e “siamo tutti antisionisti”, parte la tanto discussa manifestazione promossa dai movimenti pro Palestina a Bologna in occasione della partita di basket Virtus-Maccabi Tel Aviv, valida per l’Eurolega, che tra circa un’ora si disputerà al Paladozza. La “partita della vergogna”, così definita dagli attivisti, per via della vicinanza del club israeliano al governo di Netanyahu, come testimoniano le immagini sui profili social ufficiali della squadra, anche a supporto dei militari a Gaza. I manifestanti intonano cori contro il Governo italiano (“Meloni, devi andartene”), ma anche contro il sindaco della città Matteo Lepore, “che non ha il coraggio di vietare uno spazio pubblico” per una realtà “complice del genocidio”, a maggior ragione dopo aver esposto la bandiera della Palestina sulla facciata di Palazzo d’Accursio.

Forti contestazioni anche per l’istituzione della ‘zona rossa’ attorno al Paladozza per timore di scontri e danneggiamenti. “Criminalizzano un movimento che nei mesi scorsi ha portato centinaia di migliaia di persone in piazza per la Palestina”, gridano al megafono. Tra i cori anche molti inviti a partecipare allo sciopero generale del 28 novembre. Le forze di polizia aspettano i manifestanti lungo il corteo dove hanno sigillato le vie di accesso alla zona del Palasport, schierando in mezzo alla strada uomini e mezzi a impedire il passaggio.