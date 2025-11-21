Mercatini, musica, luci e animazioni: a Natale Forlì ‘Brilla’

FORLÌ – La grande pista ellittica di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Saffi; la Fiera di Natale con 15 casette di legno e il Borgo di Natale con 44 appuntamenti per le famiglie; un palinsesto musicale particolarmente ricco; e la lotteria che coinvolge oltre 100 attività commerciali, con la novità del gratta e vinci.

“Forlì che Brilla-Accendiamo insieme l’emozione”, la rassegna che anima il Natale nel capoluogo romagnolo è ai nastri di partenza con un programma diffuso che coinvolge l’intera città dal 22 novembre al 6 gennaio, trasformando tutto il centro storico in un “teatro di emozioni, luci e spettacolo”.

SI PARTE IN ANTICIPO: NEL WEEK END DEBUTTANO LA PISTA DI PATTINAGGIO E LA FIERA DEL NATALE

Il debutto domani, sabato 22 novembre, annunciano questa mattina alla stampa il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore ai Grandi eventi Andrea Cintorino, con l’inaugurazione della pista di pattinaggio, della tradizionale giostrina dei cavalli e della Fiera di Natale, tra artigianato locale, decorazioni natalizie e specialità enogastronomiche. È il risultato di una “visione strategica” dell’amministrazione comunale e di “una rete collaborativa” che ha coinvolto sponsor, partner tecnici, fornitori, associazioni e imprese del territorio, sottolinea Cintorino. “L’edizione di quest’anno- anticipa- si presenta ancora più ricca e con tante novità, dando vita a un programma capace di valorizzare l’identità della città e di offrire un Natale indimenticabile a cittadini e visitatori”.

LE LUMINARIE SI ACCENDONO IL 30 NOVEMBRE POI ANCORA NOVITÀ DALL’8 DICEMBRE

Il 30 novembre si accendono le luminarie in 32 strade della città, per un totale di circa 300 tra tesate e fili di luce, e i Giardini di Luce, la passeggiata luminosa nei Giardini pubblici che lo scorso anno ha conquistato pubblico e visitatori, affermandosi come uno degli appuntamenti più apprezzati delle festività.

Il via definitivo alla festa è in programma l’8 dicembre con piazza Saffi “cuore pulsante” e pronta ad accogliere l’arrivo dei Babbo Natale in bici e in motocicletta, e l’esibizione dei Flowing Chords. In attesa del countdown ufficiale per l’accensione simultanea dell’albero di Natale e dello spettacolo illuminotecnico immersivo, la grande novità 2025: l'”Architetture di Luci” trasformerà il salotto della città in “una visione fiabesca senza precedenti”. Sempre dall’8 dicembre in piazzetta della Misura apre il Magico Borgo di Natale con laboratori creativi, letture animate, spettacoli teatrali e attività interattive pensate per coinvolgere l’intera famiglia in un’esperienza ludico-educativa.

Sarà anche una festa di musica con “Music Edition” e 34 appuntamenti musicali, e di animazioni, 74, distribuite in tutto il centro storico per rafforzare l’attrattività e lo spirito natalizio. Infine torna anche il concorso “A Forlì la Meraviglia ti Premia” coinvolgendo oltre 110 esercizi commerciali del centro storico: ogni 10 euro di spesa i clienti riceveranno un biglietto valido per l’estrazione finale del 6 gennaio, con in palio una crociera per due persone. Con la novità del gratta e vinci immediato.