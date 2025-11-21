venerdì 21 Novembre 2025

Berrettini in versione Davis deluxe: strapazza Collignon e l’Italia va 1-0 sul Belgio

E' il primo punto della semifinale. Ora tocca a Cobolli

di Vania VorcelliData pubblicazione: 21-11-2025 ore 18:00Ultimo aggiornamento: 21-11-2025 ore 18:00

ROMA – Un Matteo Berrettini in edizione ‘Davis deluxe’ strapazza Raphael Collignon di fronte ai 10.000 della Super Tennis Arena di Bologna e porta all’Italia di Filippo Volandri il primo, importantissimo, punto nella semifinale contro il Belgio. Berrettini muove il punteggio per primo, poi si guadagna subito tre palle break e strappa il servizio a Collignon al terzo tentativo. In 11 minuti di gioco l’azzurro è 3-0. Il belga non impensierisce l’italiano, che supera agevolmente i propri turni di servizio e chiude la prima ffrazionecon lo score di 6-3.

Stesso copione in apertura del secondo set, con Berrettini che ‘brekka’ subito Collignon. Il numero due del team di Steve Darcis prova a reagire, il match si fa più intenso e arriva il break a favore del Belgio. Berrettini paga il conto delle tante palle break non trasformate sul 2-0. È di nuovo il pubblico a caricarsi sulle spalle il tennista romano in un momento di grande difficoltà. Il palazzetto è una bolgia, Berrettini si scuote e va prendersi quello che è suo, strappando il servizio a Collignon: 4-3 e battuta all’italiano. È il colpo di grazia. Il set si chiude 6-4 per l’Italia. “Pensieri pochi, tanto affetto e tanta voglia di lottare. Mi sono complicato la partita, scusate. Ora bisogna fare il tifo per Flavio, la giornata non è finita”, sono le parole di Berrettini dopo il match.

