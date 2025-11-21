Sabato 29 il Premio del volontariato Focsiv: ‘Non lasciare indietro nessuno’

ROMA – Doppio appuntamento a Roma, la mattina di sabato 29 novembre, con il racconto del progetto “Per una società senza disuguaglianze” e la XXXII edizione del Premio del volontariato internazionale di Focsiv. L’incontro è in programma tra le 10 e le 13, negli spazi delle Industrie Fluviali, in via del Porto Fluviale 35.

“Per una società senza disuguaglianze” è un progetto finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A caratterizzarlo anzitutto le iniziative rivolte ai bambini, con laboratori e attività finalizzate a far comprendere le cause strutturali alla base delle disparità e a far acquisire strumenti e capacità per una partecipazione attiva.

Con nel ruolo di capofila il Movimento Shalom, socio Focsiv, la Federazione degli organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, ci si è focalizzati sulla promozione della diversità, della solidarietà e dei diritti dell’infanzia. Si sono alternati momenti di riflessione a laboratori e ad azioni concrete, anche insieme con la Caritas.

Del bilancio del progetto, di un toolkit e di una Guida — strumenti pratici per insegnanti ed educatori messi a punto in questi 18 mesi — si parlerà alle Industrie Fluviali dopo i saluti di Ivana Borsotto e di Primo Di Blasio, in rappresentanza di Focsiv. A intervenire al dibattito Andrea Michieli, direttore dell’Istituto di diritto internazionale della pace Giuseppe Toniolo, Irene Culcasi, ricercatrice presso l’Università Lumsa di Roma, e Vincenzo Smaldore, della fondazione Openpolis. Il racconto delle iniziative sarà affidato anche a Sara Zordan, della ong Accri, Luigi Palumbo, di Csi, Alessandra Biasin e Valeria Busca, di Engim, Fortunato Romeo, di Moci, e Chiara Fusari, del Movimento Shalom.

“Parlare di diseguaglianze e lavorare per contrastarle”, sottolinea Borsotto, “significa affermare concretamente la giustizia e i diritti universali dell’umanità come principio e come fine, perché le disuguaglianze minano la coesione sociale, indeboliscono la democrazia, limitano le opportunità di sviluppo e minacciano il nostro futuro e quello del pianeta”.

Parte del percorso di formazione è il concorso fotografico “Scatti contro le disuguaglianze”. Alle Industrie Fluviali sarà annunciato il nome del vincitore o della vincitrice. Come premio è prevista la pubblicazione di un’intervista da parte dell’agenzia Dire, media partner il 29 novembre insieme con il settimanale Famiglia Cristiana e il quotidiano Avvenire.

Alle 12 avrà inizio la XXXII edizione del Premio del volontariato, che ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Sarà dedicato a Nino Santomartino, scomparso quest’anno dopo una vita di impegno e visione, con Focsiv e al servizio del Terzo settore e della sua comunicazione, puntando ad ampliare una rete di solidarietà concreta. A ricordarlo e a riflettere sull’eredità del suo impegno saranno anche Carlo Ciavoni, giornalista del quotidiano la Repubblica, Mario Mancini, presidente dell’organizzazione Progettomondo, Franco Rivoli, presidente di Cps, e Giovanni Lattanzi, presidente di Aoi. Con loro Rossella De Rosa. Previsti anche contributi video, curati da Dario Lo Scalzo, con la voce di Alessandra Fabbretti.

A moderare gli incontri sarà Vincenzo Giardina, giornalista della Dire. “Dedicare il premio del volontariato Focsiv a Nino Santomartino, che ne è stato vice-presidente, è un gesto significativo per la nostra Federazione perché riconosce e onora una persona che ha incarnato in modo autentico i valori del volontariato” sottolinea Borsotto: “Impegno, generosità e responsabilità verso gli altri”. E ancora: “Nino si è distinto per la sua competenza, la sua disponibilità costante, la capacità di aiutare senza chiedere nulla in cambio e la sensibilità verso le persone più fragili”.

Per accrediti stampa e richieste di informazioni è possibile scrivere agli indirizzi email comunicazione@focsiv.it e comunicazione@agenziadire.com.