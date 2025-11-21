Eleonora Giorgi e il gesto per il nipotino prima di morire: “Regali di Natale fino al suo 18esimo compleanno”

ROMA – Quindici regali con altrettante lettere per il nipotino Gabriele che il piccolo troverà sotto l’albero di Natale fino alla maggiore età. È questo l’ultimo gesto fatto da Eleonora Giorgi prima di morire. A raccontare il progetto realizzato dall’attrice scomparsa sette mesi fa è Clizia Incorvaia, moglie del figlio Paolo Ciavarro. Lo ha fatto a Storie italiane, in onda su Rai2 domani a partire dalle 15.30. “Amava suo nipote immensamente e ancora oggi lui mi chiede di mandare baci a nonna Ele che è in cielo”, dice Clizia nello struggente ricordo.

Tornado a quel 3 marzo, agli ultimi istanti di Eleonora, Clizia racconta: “Sarei potuta restare nella sua stanza ma sono uscita per lasciare che fossero le mani dei suoi figli Andrea e Paolo a stringere le sue nel momento dell’addio”. Con la suocera, la 45enne ha sempre avuto un rapporto simbiotico: “L’ho amata tantissimo e ho voluto rispettare l’intimità dei figli in un momento così delicato”.

