Affitti brevi, stop al self check-in. Di nuovo

ROMA – Stop al self check-in, di nuovo. Il riconoscimento ‘de visu’, di persona, torna obbligatorio per gli host degli affitti brevi. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso del ministero dell’Interno e di Federalberghi, annulla la sentenza del Tar del Lazio dello scorso maggio, quella che aveva sospeso l’efficacia della circolare del Viminale sul riconoscimento degli alloggiati, e ribalta nuovamente la partita.

“La decisione del massimo organo di giustizia amministrativa ribadisce dunque che i gestori di tutte le strutture ricettive, incluse le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi, oltre a ricevere il documento d’identità dell’ospite e a trasmetterlo all’autorità di pubblica sicurezza, devono effettuare il riconoscimento delle persone alloggiate verificando di persona la corrispondenza tra il titolare del documento e l’effettivo ospite della struttura”, evidenzia una nota di Federalberghi. E’ quindi il presidente nazionale dell’associazione di categoria, Bernabò Bocca, a sottolineare che “questa procedura contribuisce a elevare in maniera significativa i livelli di sicurezza, a vantaggio sia degli ospiti delle strutture ricettive sia della cittadinanza, a partire dalle persone che subiscono i disagi derivanti dall’abitare nei palazzi in cui si registra un continuo viavai di persone sconosciute, dirette agli appartamenti affittati ai turisti”.

Il riconoscimento de visu, prosegue Bocca, “comporta un impegno che gli albergatori, così come i gestori di residence, bed and breakfast, affittacamere e campeggi, assolvono da sempre con grande senso civico, consapevoli delle ricadute positive di cui beneficia tutta la comunità, come dimostrano i recenti casi in cui sono stati individuati e catturati pericolosi malviventi”.