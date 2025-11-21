venerdì 21 Novembre 2025

Eurovision 2026, la Repubblica di San Marino ha iniziato la caccia all’erede di Gabry Ponte

Per salire sul palco di Zurigo, dal 12 al 16 maggio prossimi, come rappresentanti del Titano, si sono iscritti ai casting oltre 300 artisti emergenti di 24 paesi diversi

di Cristina RossiData pubblicazione: 21-11-2025 ore 16:28Ultimo aggiornamento: 21-11-2025 ore 16:28

RIMINI – Si chiudono oggi, venerdì 21 novembre, due giorni di casting per la prima selezione del candidato all’Eurovision Song Contest 2026 per la Repubblica di San Marino. Mentre l’Ebu, l’Unione europea di Radiodiffusione, ente organizzatore della competizione che si terrà a Zurigo il prossimo maggio ha annunciato nuove regole sul meccanismo di voto, i Paesi partecipanti stanno iniziando la corsa per accaparrarsi i concorrenti migliori.

PRIMO CASTING PER “ARTISTI EMERGENTI”: OLTRE 300 ISCRITTI DA 24 PAESI

E così sul Titano, al San Marino Outlet Experience da ieri 20 novembre ad oggi si è tenuto il “Dreaming San Marino Song Contest”, ovvero il primo casting per gli aspiranti eredi di Gabry Ponte e Achille Lauro, dedicato agli artisti emergenti. Una seconda sessione della selezione si terrà invece tra un mese, dal 17 al 20 dicembre prossimi. Gli organizzatori di Dreaming San Marino Song Contest svelano che si sono iscritti ai casting oltre 300 artisti provenienti da ben 24 Paesi in tutto il mondo, con la Spagna in prima linea. “Questo contest rappresenta il primo e fondamentale trampolino di lancio verso il palco più ambito d’Europa, decretando in ultima istanza il rappresentante della Repubblica di San Marino per l’Eurovision Song Contest”. Per i ritardatari c’è comunque ancora tempo: le iscrizioni rimangono attive fino al 31 gennaio 2026.

