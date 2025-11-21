VIDEO | Coppa Davis, Volandri conferma Berrettini e Cobolli contro il Belgio

BOLOGNA – Per la semifinale di oggi contro il Belgio, il capitano della nazionale italiana di Coppa Davis, Filippo Volandri, conferma la formazione scesa in campo mercoledì con l’Austria. Matteo Berrettini affronterà nel primo singolare Raphael Collignon, mentre Flavio Cobolli se la vedrà con Zizou Bergs nel secondo match del tie. Berrettini e Cobolli questa mattina si sono allenati insieme sul campo centrale. Per l’eventuale doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori sfideranno Sander Gille e Joran Vliegen. L’inizio delle partite è previsto per le 16.