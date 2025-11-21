venerdì 21 Novembre 2025

Spalletti: “La Nazionale? Mi sono rovesciato olio bollente addosso da solo”

L'ex ct si toglie anche un sassolino dalla scarpa: "Lo sapevamo che la Norvegia era forte. Ma ora l'Italia e Gattuso vanno sostenuti"

Data pubblicazione: 21-11-2025 ore 15:14Ultimo aggiornamento: 21-11-2025 ore 15:14

ROMA – Le domande sulla Nazionale lo perseguitano ancora, anche ora che Spalletti è tutto della Juventus. Ma i playoff Mondiali sono un (possibile) incubo, e l’ex ct torna a parlare d’azzurro: “Mi sono rovesciato olio bollente addosso da solo. E ora è inutile tornare a fare gli stessi discorsi. Siamo in corsa, si va a questo spareggio e sapevamo che la Norvegia era forte proprio come noi. L’Italia è una Nazionale forte, va sostenuta come il commissario tecnico. Qualsiasi altro discorso può disturbare. Noi dobbiamo volere bene alla Nazionale e io ne voglio anche a Gattuso. Da allenatore della Juve dico che se ci fosse qualcosa di cui ha bisogno la Nazionale, noi saremmo contenti di mettere a disposizione quanto serve per potere arrivare a giocare i Mondiali. Sono convinto accadrà, ma se serve dare una mano facciamolo”. 

Leggi anche

Coppa Davis, la semifinale contro la Spagna è della Germania. Argentina battuta

di Vania Vorcelli

Affare Osimhen, De Laurentiis rinviato a giudizio per falso in bilancio

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»