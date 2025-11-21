Spalletti: “La Nazionale? Mi sono rovesciato olio bollente addosso da solo”

ROMA – Le domande sulla Nazionale lo perseguitano ancora, anche ora che Spalletti è tutto della Juventus. Ma i playoff Mondiali sono un (possibile) incubo, e l’ex ct torna a parlare d’azzurro: “Mi sono rovesciato olio bollente addosso da solo. E ora è inutile tornare a fare gli stessi discorsi. Siamo in corsa, si va a questo spareggio e sapevamo che la Norvegia era forte proprio come noi. L’Italia è una Nazionale forte, va sostenuta come il commissario tecnico. Qualsiasi altro discorso può disturbare. Noi dobbiamo volere bene alla Nazionale e io ne voglio anche a Gattuso. Da allenatore della Juve dico che se ci fosse qualcosa di cui ha bisogno la Nazionale, noi saremmo contenti di mettere a disposizione quanto serve per potere arrivare a giocare i Mondiali. Sono convinto accadrà, ma se serve dare una mano facciamolo”.