venerdì 21 Novembre 2025

Madonna di Campiglio apre in anticipo la stagione di sci: ecco dove si può sciare

Si parte questo weekend sulle Dolomiti di Madonna di Campiglio: il comprensorio quest'anno lancia lo skipass a numero chiuso

di Marcella PirettiData pubblicazione: 21-11-2025 ore 15:12Ultimo aggiornamento: 21-11-2025 ore 15:12

BOLOGNA – Con una settimana di anticipo, Madonna di Campiglio ha deciso di partire con la stagione sciistica già domani, sabato 22 novembre, con l’apertura dei due tronchi della cabinovia del Grostè, la seggiovia Grostè e la seggiovia Rododendro. Le piste aperte saranno la Graffer fino alla stazione intermedia della cabinovia e la pista Lame. La scelta di aprire i primi impianti è dettata dalle condizioni meteo favorevoli, con la neve che già imbiancato le Dolomiti (e le temperature che sono scese un bel po’ in tutta Italia): nella zona del Grostè, infatti, nei giorni scorsi si sono accumulati tra i 30 e i 40 centimetri di neve fresca e questo, unito agli impianti di neve artificiale, ha permesso la decisione di aprire. I cannoni sparaneve si sono attivati perchè le temperature, che a quelle quote sono arrivate a toccare i -10 gradi, lo permettono. Si tratterà, dunque, di un primo weekend all’insegna degli sci, un ‘assaggio’ della nuova stagione invernale alle porte.

Fra una settimana, invece, il 28 novembre, apriranno tutti gli impianti del comprensorio di Madonna di Campiglia. A seguire, il 4 dicembre, aprirà gli impianti anche Folgarida Marilleva. 

A Madonna di Campiglio, per la prima volta quest’anno, si applica il numero chiuso sugli skipass. Il progetto, denominato “Numero Ideale”, era stata annunciata nei mesi scorsi: è la prima volta che viene fatto in Italia. Di fatto, viene messe un tetto alla vendita di skipass giornalieri nelle giornate di massima affluenza per garantire qualità e sicurezza sulle piste.

Tra le novità, c’è anche l’apertura dedicata ai mattinieri che si chiama “Scia Prima”, con aperture anticipate degli impianti, e la ribattitura di mezzogiorno della pista Vagliana per assicurare condizioni ottimali di sciabilità.

Leggi anche

Granterre arriva al 40% di energia autoprodotta nei suoi impianti: prosegue progetto con Hera e Cpl Concordia

di Davide Landi

Anche le bare nella discarica abusiva di Casandrino, nel Napoletano

di Redazione

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»