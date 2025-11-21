G7 Settimanale, a che punto siamo con i diritti delle donne?

ROMA – Dal 17 novembre, le cittadine europee lavoreranno gratis fino a fine anno: non è una provocazione ma il risultato di un’indagine che mette a confronto il salario medio percepito dagli uomini rispetto alle loro colleghe, facendo emergere che il divario retributivo è tale da sottrarre loro circa un mese e mezzo di guadagni all’anno.

La disparità salariale è tuttavia solo una delle sfide che le donne in tutto il mondo devono affrontare, insieme a violenze di genere, femminicidi e altre forme di sopraffazione e sfruttamento. Una buona notizia arriva dall’Italia, a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza sulle donne. In settimana la Camera ha approvato all’unanimità – e nessun ‘no’ né astenzioni – una riforma del Codice penale che introduce in modo esplicito il consenso libero e attuale come elemento centrale per determinare il reato di violenza sessuale.

La proposta attende ora il vaglio del Senato, ma il primo passo legislativo è incoraggiante: “Dopo anni di resistenze, questo voto rappresenta un momento storico per il paese, che da tempo attende un cambiamento normativo e culturale” ha commentato Alba Bonetti, presidente di Amnesty International Italia. “Finalmente- ha continuato- ci sarà il cambio di prospettiva che auspicavamo da tempo: il principio ‘solo sì è sì’ sarà pienamente riconosciuto e non saranno più tollerate giustificazioni basate sull’abbigliamento o sul comportamento della vittima al momento della violenza”.

A livello globale, però, la situazione è tutt’altro che rosea. Ancora la metà circa dei Paesi non considera reato o non ha un chiaro riferimento di legge per criminalizzare gli stupri all’interno del matrimonio, oppure consente i matrimoni ‘donore’ oppure quelli precoci. Quest’ultimo fenomeno in particolare è multiforme ed è molto legato alle tradizioni dei singoli Paese.

Ad esempio, sebbene l’Unicef fissi a 18 anni l’età per contrarre matrimonio – sia per le ragazze che per i ragazzi – ci sono Stati in cui la legge abbassa la soglia a 16 o perfino 14 anni. Oppure, in altre nazioni come il Pakistan o l’India, che pure hanno una norma chiara che stabilisce l’età legale a 18 anni, vede nella pratica comportamenti differenti che restano impuniti.