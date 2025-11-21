Via Indipendenza a Bologna sarà pedonale: è ufficiale

BOLOGNA – Una volta finiti i lavori del tram, a Bologna, via Indipendenza dall’incrocio con via Bassi e via Rizzoli a quello con via Righi e via de’ Falegnami sarà percorribile solo da pedoni e ciclisti. E poi ovviamente dal tram, quando sarà in servizio. Questo assetto sarà in vigore più o meno dal 20 dicembre.

“Ora è ufficiale“, dichiara il conferenza stampa l’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, annunciando l’approvazione della delibera in Giunta. È “nero su bianco”, insomma, “un’importante rivoluzione per il centro storico” che offrirà alla città “un nuovo spazio di socialità”.