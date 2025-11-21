venerdì 21 Novembre 2025

Via Indipendenza a Bologna sarà pedonale: è ufficiale

Era nell'aria ma ora è ufficiale: quando saranno finiti i lavori del tram, il primo tratto di via Indipendenza a Bologna sarà pedonale

di Maurizio PapaData pubblicazione: 21-11-2025 ore 11:12Ultimo aggiornamento: 21-11-2025 ore 11:32

BOLOGNA – Una volta finiti i lavori del tram, a Bologna, via Indipendenza dall’incrocio con via Bassi e via Rizzoli a quello con via Righi e via de’ Falegnami sarà percorribile solo da pedoni e ciclisti. E poi ovviamente dal tram, quando sarà in servizio. Questo assetto sarà in vigore più o meno dal 20 dicembre.
Ora è ufficiale“, dichiara il conferenza stampa l’assessore alla Mobilità, Michele Campaniello, annunciando l’approvazione della delibera in Giunta. È “nero su bianco”, insomma, “un’importante rivoluzione per il centro storico” che offrirà alla città “un nuovo spazio di socialità”.

Leggi anche

Coppa Davis, Cobolli: “Mi sono emozionato, la mia partita più bella”

di Vania Vorcelli

VIDEO | Coppa Davis, Berrettini: “Musetti e Sinner sentono ‘l’insalatiera’ quanto me”

di Vania Vorcelli

Copyright 2024 - Tutti i diritti riservati.
Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 Editore: Com.e - Comunicazione&Editoria srl Corso d'Italia, 38a 00198 Roma - C.F. 08252061000 - Privacy
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»