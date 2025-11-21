G7 Settimanale, a Belém si chiude la Cop30 sul clima

ROMA – E’ prevista per questa sera la chiusura della Cop 30, la Conferenza delle parti per il contrasto ai cambiamenti climatici in corso nella città brasiliana di Belém dal 10 novembre.

Il ministro italiano per l’Ambiente e la sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha tenuto nei giorni scorsi una serie di incontri bilaterali.

Mercoledì ha avuto ad esempio colloqui con gli omologhi di Regno Unito, Cuba e Armenia. La Cop 30 potrebbe in realtà protrarsi oltre la giornata di oggi.

È accaduto spesso in passato, infatti, che i tempi delle Conferenze si allungassero: pesano le difficoltà nel cercare accordi che possano essere sottoscritti da tutte le delegazioni, in rappresentanza di quasi 200 Paesi.