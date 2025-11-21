venerdì 21 Novembre 2025

VIDEO | Cop30, Gauthier (Cidse): “Ripartiamo dal summit dei popoli”

Luci e ombre alla Cop 30, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. A Belém, nell'Amazzonia brasiliana, è stata segnata da defezioni di peso a livello di governi, a partire da quello degli Stati Uniti

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 21-11-2025 ore 10:45Ultimo aggiornamento: 21-11-2025 ore 10:45

ROMA – Luci e ombre alla Cop 30, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima. A Belém, nell’Amazzonia brasiliana, è stata segnata da defezioni di peso a livello di governi, a partire da quello degli Stati Uniti.
Josianne Gauthier, segretario generale di Cidse, rete di organizzazioni cattoliche, coglie però spunti incoraggianti. “C’è speranza”, sottolinea in un’intervista con l’agenzia Dire, “perché per la prima volta da tantissimo tempo c’è stato un Summit dei popoli, a conferma di una voglia straordinaria di partecipare, con molte voci della società civile del Brasile e anche di movimenti da altri luoghi del mondo”.
Da Belém giunge poi un monito, perché le risorse del pianeta non sono illimitate: “Dobbiamo chiudere la stagione dei combustibili fossili velocemente ma in modo giusto”, sottolinea Gauthier, “con un modello che vada oltre l’estrattivismo”.

