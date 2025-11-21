Chadwick Boseman riceve una stella sulla Hollywood Walk of Fame a 5 anni dalla sua morte

Foto dal profilo Instagram della Walk of Fame

ROMA – Chadwick Boseman ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Un riconoscimento che arriva 5 anni dopo la morte per un cancro al colon che gli era stato diagnosticato nel 2016. “Le sue potenti interpretazioni e il suo impatto duraturo, sia sullo schermo che nella vita reale, continuano a ispirare generazioni in tutto il mondo“, si legge in una nota riportata da Billboard e scritta da Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame.

La famiglia – la vedova Simone e i fratelli Kevin e Derrick – era presente alla cerimonia che si è tenuta all’El Capitan Theatre di Los Angeles, insieme a loro anche alcuni colleghi e amici. In prima fila il regista di Black Panther Ryan Cooogler e gli attori Michael B. Jordan, Letitia Wright e Viola Davis.

Quest’ultima – protagonista insieme a Boseman della pellicola girata e poi uscita a dicembre 2020 “Ma Rainey’s Black Bottom” – si è commossa parlando del 43enne, scomparso invece il 28 agosto dello stesso anno. “Devo credere che Chadwick sia ancora vivo. Non posso usare le parole ‘se n’è andato’ o ‘morte’, davvero”, ha detto la star.

“Lo ringrazio per ciò che ha lasciato in me, un’ambra ardente che mi guida sempre verso un significato più alto del mio lavoro e del mio scopo. Questa stella, per quanto bella sia sulla Walk of Fame, brilla molto meno intensamente di Chadwick in cielo”, ha aggiunto. Un ricordo a cui ha fatto eco quello di Coogler, il quale ha sottolineato l’umiltà e la generosità dell’artista, la sua presenza a ogni singola prova o audizione del cast di Black Panther, nonostante le cure contro il cancro gli portassero via molto tempo.

“Ti rendi conto di quanto non sei all’altezza, ma ti rendi anche conto di quanto sia capace il corpo umano. Chad lo ha dimostrato ogni giorno“, ha dichiarato il regista.

“Nella vita, Chad è stato più di un attore, o persino di un artista”, ha detto, invece, la vedova Simone Ledward-Boseman durante il suo discorso. “Era un maestro spirituale, rafforzato da una famiglia e da amici intimi che lo hanno mantenuto con i piedi per terra nella fede; una squadra che ha creduto in lui, lo ha protetto e ha lottato per lui. Colleghi che hanno creduto nella sua visione, che lo hanno sostenuto e hanno forgiato una vera fratellanza: non avete idea di quanto siano stati cruciali quei momenti”, ha proseguito la donna che sulla stella ha posizionato le scarpe del marito.

“Chad, oggi rendiamo omaggio a una vita di talento”, ha aggiunto. “Riconosciamo la tua abilità e la tua dedizione, e consolidiamo la tua eredità di eroe e icona. Hai vissuto con onore e hai camminato nella verità. Eri brillante, bello e gentile. Ti amiamo, ci manchi, ti ringraziamo”, ha concluso.