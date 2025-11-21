venerdì 21 Novembre 2025

G7 Podcast – Il ponte delle diaspore, dal Lazio al Mondo

Un appuntamento di presentazione pubblica si è tenuto questo mese, presso la sede confederale della Uil, a Roma.

Data pubblicazione: 21-11-2025

ROMA – Cresce la Rete delle diaspore del Lazio, una realtà associativa che si definisce “ponte tra comunità migranti e istituzioni per lo sviluppo condiviso”.

Secondo gli animatori della Rete, nota anche con l’acronimo Rodil, si tratta di “un’iniziativa innovativa che punta a valorizzare il ruolo delle associazioni della diaspora nel Lazio e a promuovere la cooperazione internazionale”.

Di legami, ponti e opportunità ci dice la presidente di Rodil, Céline Ndong: radici in Gabon e nelle Antille francesi, una vita in Italia, da volontaria per il sociale e la cooperazione internazionale.

