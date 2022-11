Vento forte, domani stop scuole da Ostia a Latina. A Roma chiusi parchi e ville

ROMA – Piogge intense e vento forte. Domani sono attesi forti venti di burrasca sul litorale del Lazio e per questo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri firmerà in serata un’ordinanza per la sospensione dell’attività didattica per le scuole di ogni ordine e grado nel X Municipio di Ostia. Per quanto riguarda il resto della città di Roma, l’ordinanza del Sindaco prevede per domani la chiusura al pubblico di parchi, giardini, ville storiche e cimiteri su tutto il territorio comunale.

Stessa decisione per Anzio, Nettuno, Latina, Fondi e Gaeta. In questi Comuni le ordinanze dei sindaci dispongono la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio. Si raccomanda alla popolazione di fare attenzione nell’impegnare i piani interrati e seminterrati nelle zone di forte allagamento, di limitare la circolazione nelle strade, di non sostare sotto alberi di alto fusto e di tenersi a distanza dalle banchine adiacenti al mare.

