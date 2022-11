Tg Politico Parlamentare, edizione del 21 novembre 2022

MANOVRA DA 32 MILIARDI, DALL’ENERGIA AL FISCO

Arriva la manovra: un pacchetto di misure da 32 miliardi, di cui 21 per arginare il caro bollette. Nella prima legge di bilancio del governo di centrodestra, spiccano Quota 102 per andare in pensione prima della legge Fornero e una stretta sul reddito di cittadinanza. E poi il taglio del cuneo fiscale di due punti per i lavoratori fino a 35 mila euro e del tre per cento per quelli con un reddito inferiore ai 20 mila. Capitolo fisco: stralcio delle cartelle fino a mille euro e flat tax per gli autonomi che sale a 85 mila euro. Intanto, Palazzo Chigi frena sulla proposta della Lega che prevede un “bonus matrimonio” a favore delle coppie che si sposano in chiesa.

TEMPERATURE SOPRA LA MEDIA, BOLLETTE IN CALO

L’autunno caldo sta salvando le bollette degli italiani. Le temperature sopra la media registrate a ottobre e novembre hanno consentito al sistema energetico del Paese di risparmiare oltre 3 miliardi di gas, quasi il 5% dei consumi annuali. Quindi, in vista del nuovo aggiornamento delle tariffe, che l’Autorità per l’energia ha in programma nel giro di dieci giorni, si potrebbe verificare un nuovo calo delle utenze rispetto ai prezzi stellari degli ultimi mesi. Secondo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sarà più complicato superare il prossimo inverno, che questo alle porte. “Il venir meno delle forniture russe – spiega – ci imporrà durante l’estate di ricostituire le riserve”.

COVID IN RISALITA, GIMBE: SERVE UN PIANO

Torna a circolare il Covid, soprattutto nelle scuole e negli uffici. In crescita sia il numero dei ricoveri in terapia intensiva che i pazienti in area medica. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe rileva nell’ultima settimana un aumento del 15% di nuovi contagi e un calo dei decessi. “Con la circolazione virale in aumento ci si attende dal governo un piano per l’inverno”, dice il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta. Resta al palo la quarta dose del vaccino anti Covid. Al 18 novembre sono state somministrate poco più di quattro milioni e mezzo di iniezioni, perciò il tasso di copertura nazionale si attesta al 25%, con nette differenze regionali: si va dall’11% della Calabria al 38% del Piemonte.

PAPA CHIAMA IL MEDICO DELL’ATLETICO MADRID

Il medico della squadra di calcio dell’Atletico Madrid è il dottor José María Villalón, un’eminenza in traumatologia e medicina dello sport. Per questo è stato chiamato in Vaticano per un consulto sulla situazione del ginocchio del Papa. Bergoglio, infatti, è affetto da una patologia che lo costringe spesso su una sedia a rotelle. Il medico dell’Atletico dovrà studiare una soluzione, ma senza ricorrere a un intervento in sala operatoria. Villalón ha parlato di Papa Francesco come di “un paziente molto simpatico e testardo che non vuole chirurgia o protesi”. Il dottore si è comunque detto ottimista: “il Papa può essere aiutato”.

