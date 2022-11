Da San Pietroburgo alla Siberia i resistenti russi sono contro la guerra

ROMA – Cronache di tutte le Russie di resistenza contro la guerra in Ucraina. A pubblicarle, con foto e resoconti, grazie alle testimonianze e al lavoro di volontari e attivisti, è l’associazione premio Nobel per la pace Memorial.

Da questo mese le cronache sono disponibili anche in italiano. A proporle, pubblicandole sul quotidiano online Huffington Post e rilanciandole sui social network, sono i responsabili della sezione italiana di Memorial.

DA SAN PIETROBURGO A EKATERINBURG E FINO ALLA BURIAZIA

Si apprende così che nella settimana tra il 4 e l’11 novembre le voci per chiedere la fine del conflitto armato in Ucraina sono state tante. A Ekaterinburg, nella regione degli Urali, il 6 novembre Svetlana Volkova è rimasta un’ora e mezza in piazza con un manifesto con su scritto: “La guerra non è una soluzione. Quanti morti ci vogliono per capirlo?” A San Pietroburgo un artista 74enne, Elena Osipova, è stata nuovamente fermata il 9 novembre. Sui suoi quadri, riferisce Memorial, c’era scritto ‘Siate umani, non uccidetevi l’un l’altro’. Dissenso anche a migliaia di chilometri più a est, a Ulan-Udé, nella regione di Buriazia, nella Siberia orientale. Il 4 novembre un comizio anti-governativo è stato interrotto al grido “Non lasciate che mio padre venga ucciso”. Stando a Memorial, i fermi sono stati otto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it