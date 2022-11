Nasce la piattaforma digitale delle Pmi italiane e africane

ROMA – Creare una piattaforma digitale per la nascita e lo sviluppo di reti tra le Pmi italiane e quelle dei Paesi dell’Africa occidentale: è l’impegno al centro di un memorandum d’intesa sottoscritto a Roma nel corso della sesta edizione di Italia Africa Business Week (Iabw).

“SVILUPPO ECONOMICO INCLUSIVO”

Dell’accordo hanno riferito gli organizzatori della manifestazione, coordinati dall’associazione culturale Le Reseau. L’intesa è stata raggiunta con la Banca per lo sviluppo dell’Africa occidentale (Boad). “Il progetto Iabw Sustainable Development Platform sarà lanciato il prossimo anno”, si riferisce in una nota, “mira alla realizzazione di una piattaforma digitale dedicata alla nascita e allo sviluppo di reti di impresa tra le Pmi italiane e quelle dei paesi dell’Unione economica e monetaria dell’Africa occidentale, promuovendo lo sviluppo economico inclusivo della regione sub-sahariana, scambio di informazioni e contatti tra le imprese e le reti di impresa esistenti, al fine di verificarne la sostenibilità e di valorizzarne l’attività”.

Ad apporre la firma sull’intesa a Roma è stato il presidente della Boad, Serge Ekue, insieme con Cleophas Adrien Dioma, animatore di Iabw.

L’INTESA CON TUNISIA AFRICA BUSINESS COUNCIL

Un secondo accordo è stato sottoscritto tra Italia Africa Business Week e il Tunisia Africa Business Council (Tabc), nella persona del suo presidente Aniz Jaziri. “I due partner”, si riferisce nel comunicato, “lavoreranno insieme per sviluppare la triangolazione Italia-Tunisia-Africa, oltre a esplorare nuovi campi di collaborazione in vari settori, tra cui innovazione, transizione energetica, transizione ecologica, sviluppo sostenibile, formazione e digitalizzazione”.

Secondo dati presentati durante la manifestazione, il 16 e il 17 novembre, “l’Italia è il nuovo primo partner commerciale della Tunisia, con oltre 3,4 miliardi di dollari di scambi nel primo semestre del 2022″.

Nel comunicato si legge ancora: “Tra le novità della sesta edizione di Iabw la gestione dei B2B/B3B che si sono svolti in più modalità (formali e informali), in presenza, in formato ibrido e online attraverso la piattaforma ‘Business matching’ sviluppata da Cassa depositi e prestiti (Cdp). Sono state registrate circa 30 richieste, un terzo eseguito tra il 16 e il 18 novembre, e il resto in corso di ri-programmazione. Il servizio sarà disponibile in modo permanente previa registrazione alla stessa piattaforma. I B2B/B3B formali e in presenza sono stati oltre 60“.

Altra novità introdotta quest’anno è il servizio proposto da D-Tech4good e Comunikemos per la realizzazione o il rinnovo di siti in loco, per valorizzare la presenza online delle imprese. Da segnalare anche un workshop (tenuto in due giornate) informativo e pratico sui criteri e le modalità di partecipazione ai bandi in Africa proposto e condotto dal partner Bandi in Africa.

APPUNTAMENTO A MILANO IN PRIMAVERA

A chiudere i lavori è stata la chief executive di Iabw, Mehret Tewolde Weldemicael. La prossima edizione della manifestazione si terrà a Milano nella tarda primavera del 2023 raccogliendo le sfide presentate nell’edizione del 2022, con l’obiettivo di “rendere sempre più solido e riconoscibile il rapporto tra Italia e Paesi africani”.

