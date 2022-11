ROMA – È stata ritrovata in un deposito l’auto – una Toyota Iq – di Giandavide De Pau, accusato del triplice omicidio di tre donne, due cinesi e una colombiana, avvenuto giovedì scorso nel quartiere Prati di Roma. L’uomo è stato fermato sabato mattina a Primavalle con i vestiti sporchi di sangue. Il 51enne, autista del camorrista Michele Senese e comparso anche nell’inchiesta su Mafia Capitale, ha numerosi precedenti per droga, armi, violenza sessuale, lesioni, ricettazione e violazione di domicilio, oltre a due ricoveri psichiatrici.

De Pau, secondo quanto registrato dalle telecamere che si trovano nella zona, si è spostato con il mezzo in questione da via Riboty, dove sono state trovate morte due cittadine di nazionalità cinese, a via Durazzo, dove al civico 38 alle ore 13 è stato trovato il corpo senza vita di Marta Castano Torres, 65enne colombiana. L’auto è nelle mani della Polizia Scientifica.

A quanto si apprende, De Pau avrebbe avuto anche un incidente stradale, con conseguenti danni alla vettura. Per questo, secondo le ipotesi investigative, avrebbe raggiunto casa della madre e della sorella in taxi con gli abiti ancora sporchi di sangue.

Iniziati gli accertamenti anche per la ricerca dell’arma, presumibilmente uno stiletto, che ancora non è stata trovata. In corso un incontro a piazzale Clodio tra il procuratore Francesco Lo Voi e gli uomini della Squadra Mobile. Si sta formalizzando la richiesta di convalida del fermo, dopo la quale sarà fissata l’udienza davanti al Gip.

