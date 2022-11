A Reggio Calabria tornano le esperienze del centro Europe Direct

“Lo sportello Europe direct da tanti anni è un ponte che lega la nostra città e l’Europa. In collaborazione con FareEco, Adexo, OpenLab e EuroDemos puntiamo a coinvolgere i cittadini, in particolare i giovani, su temi che interessano proprio le nuove generazioni, il ‘Green deal’ europeo e la cittadinanza attiva. Insieme, vogliamo raccontare come cambia il modo di vivere nel nostro contesto quando viene calato in un livello ed in una dimensione europea”. Così l’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Reggio Calabria, Giuggi Palmenta, nel presentare le attività realizzate e messe in atto con il centro Europe direct del Comune.

Per Palmenta “sono diversi i progetti che puntano a coinvolgere, responsabilizzare e far crescere nuovi e vecchi europei. Si va dall’Open coesione di EuroDemos, che porterà nelle scuole l’educazione civica europea, al trekking urbano di Open Lab fino al laboratorio di contronarrazione dei luoghi Kindzone – Storie invisibili, programmato da Adexo a partire dal 29 novembre”. Tra gli altri progetti laboratoriali attivati c’è ‘Hai la stoffa giusta?’, dedicato a bambini e adulti sul riciclo intelligente dei rifiuti e sulle buone pratiche contro lo spreco alimentare. E ancora, il riuso di vecchi abiti sarà il leitmotiv del salotto di discussione ‘Vintage che passione’ mentre la biblioteca Oltreiconfini di via Riparo Cannavò ospiterà il laboratorio sul ‘Riutilizzo di stoffe usate o usurate per nuove creazioni’.



L’associazione FareEco guiderà i cittadini in una visita al laboratorio sartoriale EquoSud dove è nato Eskimo68, un progetto di riciclo creativo nato per valorizzare la terra nel rispetto di ciò che la circonda. Nella Casa delle erbe terre di Lucagnana, in contrada Murroco a Gallina, l’artigiana tessile ed insegnante di eco printing e tinture naturali, Caterina Niutta, terrà invece un laboratorio gratuito di stampa botanica.

Inoltre, nella sede Fab Lab a Reggio Calabria tornano i ‘Caffe delle riparazioni’ con esperti che insegneranno ad aggiustare abiti, tessuti, piccoli elettrodomestici e mobili ed altri oggetti in legno.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it