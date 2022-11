Travis Scott live per la prima volta in Italia. Unica data a Milano

ROMA – Dopo l’annuncio dei primi due headliner degli I-Days 2023, Paolo Nutini e Florence + The Machine, un terzo nome si aggiunge alla rassegna che la prossima estate riempirà di musica Milano: ovvero Travis Scott.

Si esibirà venerdì 30 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano per il suo primo e unico concerto in Italia. Dopo la straordinaria esperienza live in-game Astronomical su Fortnite nel 2020 (12 milioni di giocatori collegati e record di pubblico dal vivo nella storia del gioco online), i fan italiani di Travis Scott potranno finalmente sentire dal vivo il repertorio del rapper statunitense.

Tanti i successi: i brani degli album ‘Rodeo’ (2015), ‘Birds in the Trap Sing McKnight’ (2016), disco di platino in Italia, e ‘Astroworld’ (2018) che ha esordito al primo posto della classifica Fimi e ha conquistato il doppio disco di Platino nel nostro paese.

IL NUOVO SINGOLO

Dallo scorso venerdì è disponibile ‘Down in Atlanta’ di Pharrell feat. Travis Scott, brano prodotto a quattro mani dai due artisti.

