A Gustus uno show cooking dello chef Gennarino Esposito dedicato alla genovese

NAPOLI – “È importante venire qui a Gustus, un luogo di scambi di idee, di commercio, ma anche di riflessione, un luogo dove uno prende il polso di quella che è la situazione generale del mondo della ristorazione e della gastronomia. Ci sono diversi segnali di evoluzione del nostro mondo“. Lo ha detto lo chef Gennarino Esposito che oggi ha partecipato a Gustus, in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli, con uno show cooking dedicato alla genovese nello spazio della Regione Campania.

https://vimeo.com/773392215

“Io – ha spiegato – voglio essere portatore di un messaggio: la pizza, il panino, la cucina campana, il panettone devono essere occasione per veicolare i prodotti della Campania, i prodotti della nostra agricoltura. Non devono essere dei modelli che prendiamo e ripetiamo così come ci vengono trasmessi. Ognuno di noi deve fare delle riflessioni partendo dal proprio territorio, dalla propria educazione alimentare, e tutto questo deve riuscire a trainare l’economia, l’agricoltura e il futuro della nostra regione. E questo si può fare facilmente se – ha concluso lo chef – lavoriamo tutti insieme, se siamo più uniti e se riusciamo a cogliere le opportunità che il mercato ci dà”.

