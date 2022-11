Terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6. Almeno 162 morti, centinaia i feriti

ROMA – Sono almeno 162 i morti e centinaia i feriti provocati da un terremoto che ha colpito l’isola di Giava, in Indonesia: lo ha riferito il governatore regionale, Ridwan Kamil. Secondo i dati diffusi dal servizio di monitoraggio americano US Geological Survey, l’epicentro del sisma, di magnitudo di 5,6 gradi della scala Richter, è stato localizzato presso la città di Cianjur a una profondità di circa 10 chilometri. L’area è densamente popolata e, indipendentemente dal terremoto, di per sé a rischio frane.

Il terremoto ha danneggiato diversi edifici, facendo tremare anche i grattaceli della capitale Giacarta che si trova a 100 km di distanza. Secondo quanto riportato dal capo dell’amministrazione comunale di Cianjur “la maggior parte dei feriti ha fratture dopo essere rimasta intrappolata nelle macerie degli edifici”.

A causa della sua posizione sulla ‘Cintura di fuoco’, una zona che si estende per 40mila km intorno all’Oceano Pacifico, il Paese è colpito spesso da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami. Anche lo scorso febbraio un terremoto di magnitudo 6,2 ha provocato 25 morti e 460 feriti, nella provincia di Sumatra occidentale.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it