Qatar 2022, l’Inghilterra ‘antirazzista’ in ginocchio prima del match contro l’Iran

ROMA – Il Ct dell’Inghilterra, Gareth Southgate, ha annunciato che i suoi calciatori si inginocchieranno prima del loro primo incontro ai Mondiali di Qatar 2022, in programma oggi alle 14 contro l’Iran. I giocatori inglesi, spiega la Bbc, sono soliti compiere il gesto antirazzista – nato per sostegno alla causa Black Lives Matter dopo la morte di George Floyd – prima dei loro incontri, e hanno deciso di continuare anche in Qatar. “È ciò che sentiamo come squadra e lo abbiamo fatto per un lungo periodo di tempo”, le parole di Southgate. “Pensiamo che sia una dichiarazione forte che farà il giro del mondo per i giovani, in particolare, per dimostrare che l’inclusività è molto importante”.

