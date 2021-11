A metà dicembre a Cervinia la Coppa del mondo di snowboard

AOSTA – Dopo una stagione di assenza forzata, Breuil-Cervinia attende il ritorno della Coppa del mondo di snowboard, specialità boardercross, che tornerà per la quarta volta ai piedi del Cervino. Venerdì 17 e sabato 18 dicembre 2021 il circuito mondiale farà tappa nella località che in questi anni si è ritagliata uno spazio importante nel panorama internazionale, anche come sede di allenamento della Nazionale italiana. Si gareggia sulla pista 26 del Breuil che ha trovato la sua dimensione e non presenta novità rispetto al passato. Il Cervino farà da cornice a un tracciato che ha sempre messo in risalto le qualità tecniche degli Azzurri.

Breuil-Cervinia sarà la terza tappa della Coppa, che inizierà a fine mese a Secret Garden, in Cina, sulle piste che a febbraio ospiteranno le Olimpiadi. Venerdì 17 dicembre si svolgeranno le qualifiche, sabato 18 la gara femminile e quella maschile. Atleti e tecnici arriveranno in Valle d’Aosta già all’inizio della settimana; da martedì 14 sarà possibile provare il percorso. Monica Meynet, consigliera della Cervino spa e presidente del comitato organizzatore, commenta: “Dopo la cancellazione dello scorso anno siamo felici di poter tornare a organizzare questo evento che per tutta la Valtournenche rappresenta una vetrina internazionale. Grazie a queste gare abbiamo la possibilità di mostrare in mondovisione una località già in piena attività e con un panorama invernale. Ripartiamo, consapevoli delle difficoltà organizzativa e delle misure anti Covid-19 che dovremo adottare”.