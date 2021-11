Manifestazione ‘No Green Pass’, Selvaggia Lucarelli aggredita con una testata: “Totale assenza forze dell’ordine”

ROMA – Salutata, ma con toni più simili a una minaccia, dal palco della manifestazione no green pass al circo Massimo, ieri la giornalista Selvaggia Lucarelli è stata aggredita con una testata da un manifestante presente all’evento. Lucarelli era tra i pochi, insieme agli altri operatori dell’informazione, a indossare la mascherina.

“Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale”, scrive la giornalista su twitter.

Nelle immagini si vede un uomo che le intima di andarsene. “Me ne frega un cazzo, allora te ne vai, te ne vai”, dice e improvvisamente da’ una testata a Lucarelli. La giornalista aggiunge: “Tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo. Erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti”.