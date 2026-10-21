Roma brinda a Brignone: cena esclusiva da Yezi in via Veneto

ROMA – Roma ha celebrato ieri Federica Brignone con la première del docufilm ‘Federica – L’ultima Olimpiade‘, diretto da Federico Gariboldi e Paolo Novelli e prodotto da MeMo Films, presentato nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.

Alla proiezione al Teatro Olimpico hanno partecipato esponenti dello sport, del cinema e delle istituzioni, tra cui Max Biaggi, Bebe Vio, Celeste Dalla Porta, Paolo Genovese, Ginevra Elkan, Stefano Guindani, Marco Mezzaroma, Marcellino di Chio e Marcello Sacchetta, insieme al Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, Luciano Buonfiglio e Giovanni Malagò.

La serata è poi proseguita con una cena esclusiva da YEZI, il ristorante e bar panasiatico di art’otel Rome Via Veneto, un hotel lifestyle cinque stelle progettato dall’artista Pietro Ruffo e che, sin dalla sua apertura, si è affermato come un punto di riferimento nella capitale per l’incontro tra arte contemporanea, cultura ed esperienze gastronomiche.

Alla cena, insieme a Federica Brignone e alla sua famiglia, erano presenti Andrea Abodi, Luciano Buonfiglio, Giovanni Malagò, Nerio Alessandri, Carlo e Federica Pesenti, i produttori per MeMo Film Gabriele Moratti e Francesco Melzi d’Eril, e i registi Federico Gariboldi e Paolo Novelli.

Le attività di sinergia tra ospitalità di lusso e cinema, sono state guidate da Valentina Marrucco, attraverso la sua agenzia Vivida, professionista di consolidata esperienza nel mondo della comunicazione istituzionale dell’hotellerie internazionale di lusso in collaborazione con Alessandro Russo, nome noto della comunicazione delle produzioni cinematografiche.