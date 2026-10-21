Sechi (Dire): “L’odio contro l’Occidente minaccia Israele e l’Europa”

ROMA – La violenza del 7 ottobre contro Israele e l’Hotel de Ville in fiamme a Limoges, in Francia: due ferite accomunate dall’odio contro l’Occidente, sottolinea Mario Sechi, direttore dell’agenzia Dire, giornalista e saggista, in una riflessione che collega fatti recenti e scenari futuri, Israele al cuore dell’Europa.

L’occasione è un incontro organizzato presso la Casa di riposo ebraica, a Roma. Il titolo è “Israele, cosa cambierà con le nuove elezioni? Effetti sulle relazioni in Italia e in Europa“. Prima di affrontare i nodi del voto di martedì prossimo, Sechi allarga lo sguardo e collega punti. Lo spazio è quello del suo nuovo libro, pubblicato da Piemme, “Occidente o niente. Elogio dell’atlantismo“.

“Questo mondo è in pericolo, può crollare sotto il colpo del nemico, che è nemico della libertà e ha molte facce“, avverte Sechi: “Il suo volto è anche quello dell’islamismo radicale, quella roba vista il 7 ottobre, con le uccisioni di bambini, donne, vecchi, sopravvissuti ai lager”.

In questa lettura, gli assalti di Hamas di tre anni fa sono una ferita e un simbolo. “Quel mondo odia noi, ma c’è stata una grande incomprensione”, dice Sechi. “Non abbiamo individuato quel pericolo perché non lo abbiamo vissuto; ora gli europei si risveglieranno quando si ritroveranno in casa questo tipo di minaccia“.

Ecco dunque l’attualità francese, con le manifestazioni di protesta, i disordini e l’Hotel de ville dato alle fiamme. “Il dibattito oggi è sulla potenziale caduta della ‘République‘”, sottolinea Sechi. “Il coprifuoco che a Parigi comincia anche stasera alle 23 è un provvedimento da tempo di guerra in un Paese dell’Occidente libero e democratico”.

Il direttore della Dire dialoga con la giornalista Maria Teresa Meli e con Riccardo Pacifici, presidente della Comunità ebraica. Con loro torna alla Francia, ai partiti, all’Occidente. “Non vi basta, cari colleghi europei, cari amici pro-Pal”, chiede Sechi, “capire che siete diventati gli utili idioti degli assassini di Hamas?“

La torre del municipio di Limoges era sopravvissuta a due guerre mondiali e anche all’occupazione nazista, ma oggi brucia. “L’attacco ai monumenti“, denuncia Sechi, “è il vero centro di tutto, dell’odio che si è propagato, di cui l’antisemitismo è espressione”. Si arriva così alle elezioni di martedì prossimo. L’autore non propone sondaggi ma riflette su ciò che sarà, indipendentemente dalla conferma o meno del primo ministro Benjamin Netanyahu. “Se vince Bibi cambia la storia, se perde Bibi cambia comunque la storia“, la sua tesi. “Ciò che non cambia è che Israele, con qualsiasi governo, di qualunque colore, si difenderà: perché c’è un principio, che è quello della difesa degli ebrei”. Secondo Sechi, “gli ebrei sono lo Stato di Israele, non il contrario”. E si torna così al nuovo libro: “Se cade Gerusalemme cadiamo noi, le radici dell’Occidente“, dice Sechi. “E’ come se cadessero Roma, Parigi, Londra, Atene o Washington, perché il nostro mondo ha lì le proprie origini“.