L’IA scopre due falle nel web, è corsa alla messa in sicurezza contro il ‘Bugmageddon’

ROMA – Il Wall Street Journal lo ha chiamato “Bugmageddon“, un super bug che mette a rischio fino al 70% dei siti web di tutto il mondo. Con particolare preoccupazione per quelli governativi. L’intelligenza artificiale ha scovato due falle nelle sicurezza del web, scatenando un’emergenza informatica mondiale che richiede un intervento immediato e su vasta scala.

Si legge sul quotidiano statunitense: “I creatori di PHP – una tecnologia che alimenta fino al 70% dei siti web a livello mondiale – hanno reso noto un grave problema di sicurezza, potenzialmente sfruttabile dagli hacker per assumere il controllo di qualsiasi sistema che utilizzi tale software. Ciò consentirebbe a un malintenzionato di sottrarre informazioni o di lanciare attacchi informatici contro chiunque visiti un sito web compromesso. La vulnerabilità è stata individuata da ricercatori nel campo della sicurezza proprio grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Attualmente, gli amministratori web si stanno affrettando a correre ai ripari, dato che sistemi di intelligenza artificiale all’avanguardia potrebbero sfruttare rapidamente tale falla. Alcuni hanno persino deciso di mettere offline i propri siti in via precauzionale. Il problema, ribattezzato ‘PHP2Shell‘, riguarda le modalità con cui PHP gestisce la memoria di un computer. Può essere sfruttato in svariati modi – in alcuni casi bastano pochi secondi – da hacker che potrebbero utilizzarlo per eseguire software non autorizzato su qualsiasi server web non ancora aggiornato”.

Immediato l’alert lanciato dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale degli Usa: “Con effetto immediato, tutte le organizzazioni che utilizzano PHP per i loro sistemi sono invitate a prepararsi per un aggiornamento che affronta due vulnerabilità critiche. Se un aggiornamento immediato non è fattibile, si raccomanda che le organizzazioni mettano il sistema offline finché non possa essere completamente mitigato. L’NSA seguirà a breve con indicazioni più specifiche”, si legge su X.

Il problema riguarda i siti web di tutto il mondo, dunque. Sulla scia di questo allarme, la Francia è intervenuta immediatamente attraverso il ministero dell’Interno e “ha provveduto alla messa in manutenzione preventiva di diversi dei suoi siti internet”, con la conseguenza che “i siti internet delle prefetture sono temporaneamente inaccessibili. I nostri team sono mobilitati per procedere alle operazioni di aggiornamento nei tempi più brevi possibili”.

WordPress, il sistema di gestione dei contenuti open source più popolare al mondo, sul suo profilo X ha spiegato che “questi problemi non sono specifici di WordPress e non è richiesto alcun aggiornamento di WordPress”.

La Reuters riferisce che anche “l’agenzia olandese per la sicurezza informatica è andata essa stessa offline, dichiarando di aver preso tale precauzione a causa delle vulnerabilità riscontrate”.

Pure Wikipedia ha fatto sapere di aver disattivato un numero imprecisato di sistemi in attesa che potessero essere messi in sicurezza tramite apposite patch.

Sul caso è intervenuta anche la premier giapponese Sanae Tacaichi: “A tutte le persone, una richiesta estremamente urgente a cui desidero che rispondiate stasera. Riguardo a PHP, utilizzato da molti siti web, il team di sicurezza di PHP ha emesso un avviso su due gravi vulnerabilità. Vi prego di verificare se i vostri siti web pubblicati utilizzano PHP e di prepararvi ad applicare il più rapidamente possibile il patch correttivo che verrà pubblicato stasera, il 21 ottobre alle 23:00 (ora giapponese)”.

PHP2Shell, si legge infine sul WSJ, è “la più grave vulnerabilità legata all’intelligenza artificiale mai scoperta, una falla probabilmente troppo complessa per poter essere individuata senza l’ausilio dell’IA”, ha affermato Ami Luttwak, co-fondatore di Wiz.