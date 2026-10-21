Meloni al lavoro: un nuovo Cdm per autotrasporto e agricoltura

ROMA – Si è svolta in serata a Palazzo Chigi una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui hanno preso parte i Vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi, i Sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle misure da portare domani in Consiglio dei Ministri.

In particolare per l’autotrasporto si è discusso degli esiti del confronto avvenuto ieri con i rappresentanti di categoria e sull’immediata operatività dei provvedimenti.

L’esecutivo è al lavoro senza sosta anche per approvare un pacchetto di norme e iniziative concrete a sostegno del comparto agricolo a cui sta lavorando il ministro Lollobrigida.

Il Ministro dell’Interno Piantedosi ha relazionato sui contatti intercorsi con i Prefetti dei territori interessati dai blocchi stradali. Il Viminale è attivo per decongestionare la viabilità e garantire la continuità dei rifornimenti, in particolare le merci di prima necessità, assicurando la distribuzione dei generi alimentari e, nella giornata odierna, anche la consegna dei farmaci.

Le Forze dell’Ordine hanno scortato circa 500 autotrasportatori. Un servizio che sarà garantito a chiunque ne faccia richiesta per poter continuare a lavorare in sicurezza.

Il Governo ribadisce la ferma volontà a garantire i diritti di tutti e a combattere ogni condotta delinquenziale e criminale.

CHIGI: GOVERNO IMPEGNATO DA GIORNI PER RISORSE AUTOTRASPORTO

“Il Governo è impegnato da giorni per individuare le risorse necessarie per sostenere il settore dell’autotrasporto“. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi. “Il ministro Matteo Salvini ha infatti incontrato le rappresentanze dell’autotrasporto, affrontando le criticità sollevate dalla categoria e raggiungendo un’intesa per ripristinare la piena circolazione sulle strade e garantire i diritti della categoria, dei cittadini e dell’intero sistema produttivo. Ha inoltre incontrato altri soggetti coinvolti nelle mobilitazioni, che avrebbero manifestato disponibilità rispetto ai provvedimenti annunciati dal Governo”, proseguono le stesse fonti.

“Il Governo, a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è ora al lavoro per tradurre rapidamente gli impegni assunti in misure concrete e ha convocato per domani un Consiglio dei ministri per l’approvazione di un decreto legge, che riunisca gli interventi a sostegno dell’autotrasporto e ulteriori risorse per il comparto agricolo”, si apprende.

MOBILITAZIONE AUTOTRASPORTO RIENTRI IN RISPETTO LEGGE

“Il proseguimento di alcune proteste” nel settore dell’autotrasporto, “nonostante il confronto avviato e l’accordo raggiunto con le associazioni di categoria, evidenzia una situazione più complessa. È necessario distinguere nettamente le legittime rivendicazioni degli operatori del settore dai comportamenti di chi intende proseguire con i blocchi nonostante l’apertura di un canale di dialogo istituzionale. Allo stesso modo, occorre distinguere le proteste legittime da eventuali fenomeni di illegalità. Il rispetto delle regole, la libertà di circolazione e la tutela delle attività economiche devono restare priorità imprescindibili”. Lo sottolineano fonti di Palazzo Chigi.

“A pagare il prezzo dei blocchi sono infatti anche negozianti, cittadini, allevatori e agricoltori, che rischiano di subire danni e disagi proprio mentre chiedono condizioni di lavoro sostenibili e continuità per le proprie attività. Una contraddizione che rende ancora più urgente ricondurre la mobilitazione nell’ambito di un confronto ordinato e rispettoso della legge”, concludono le stesse fonti.

MIT: IN CDM NUOVI AIUTI PER AUTOTRASPORTO, ATTENZIONE A MEZZI PIÙ PICCOLI

“Nuovi interventi a sostegno dell’autotrasporto sono attesi domani in Consiglio dei ministri, con particolare attenzione ai piccoli operatori e a chi è rimasto escluso dalle misure previste dalla normativa europea.

Dopo gli incontri di ieri, su espressa richiesta del ministro Matteo Salvini e del vice ministro Edoardo Rixi, il MIT sta lavorando senza sosta per mettere a punto ulteriori provvedimenti a sostegno del settore, alle prese con il caro carburanti”. Così il Mit in una nota.

“Tra le misure già individuate figurano ristori per il caro gasolio, sospensione dei canoni di leasing e digitalizzazione della lettera di vettura. Il lavoro prosegue ora per garantire risposte concrete soprattutto ai cosiddetti padroncini e tutelare la regolarità del mercato”, conclude la nota.