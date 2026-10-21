La ‘Famiglia nel bosco’ riunita dopo 11 mesi: il racconto del papà

ROMA – Nathan Trevallion, il papà della ‘Famiglia nel bosco’, questa sera a ‘Cinque Minuti’, ospite di Bruno Vespa, ha raccontato in esclusiva l’incontro con i figli dopo 11 mesi di separazione. I tre figli di Trevallion e di Catherine Birmingham hanno, infatti, trascorso per la prima volta il fine settimana con i genitori. In studio anche l’avvocato della famiglia, Simone Pillon. I tre minori- una bimba di 8 anni e i gemelli di 6- sono inseriti in una struttura protetta da novembre 2025.

Che sensazioni avete avuto? “Tanta gioia e felicità– risponde Trevallion- anche i bambini erano eccitati di tornare a casa (del comune, ndr). Hanno fatto i compiti, abbiamo letto libri insieme e sono andati a dormire sempre con gioia”. Come previsto con il Tribunale era poi possibile ritornare nella casa nel bosco, ma solo nelle ore diurne: “I bambini sono stati contenti di cavalcare il loro cavallo, di rivedere l’asinello”, ha detto il papà.

Il 3 novembre ci sarà il ricorso alla Corte d’Appello dell’Aquila per il ricongiungimento definitivo. “Noi vorremmo che già dal 30 ottobre il Tribunale dei minorenni concedesse un rientro definitivo- spiega l’avvocato Pillon- Poi alla Corte d’Appello chiederemo il riconoscimento del diritto all’homeschooling, perchè attualmente sono iscritti a scuola e chiediamo che questo periodo di rientro scaglionato possa concludersi con un rientro definitivo”.

Ai coniugi il Tribunale per i Minorenni aveva sospeso la responsabilità genitoriale con un’ordinanza del 20 novembre dell’anno scorso. Non solo, nei primi mesi alla madre era stato concesso di vivere sotto lo stesso tetto dei figli, ma dallo scorso 6 marzo la donna è stata allontanata in base a un nuovo provvedimento emesso dal Tribunale, a seguito di forti contrasti insorti con gli assistenti sociali e con il personale interno alla struttura.