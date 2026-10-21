La nota politica di Mario Sechi | Sabato di nuovo in piazza: Parigi in crisi, Roma tiene e sullo sfondo la trattativa tra Kiev e Mosca

ROMA – La finestra politica europea si sta stringendo e un ciclo elettorale (Bulgaria, Spagna, Italia, Francia, Germania, Polonia, Estonia, Finlandia, Grecia) si sta materializzando all’orizzonte: Parigi affronta una crisi di tenuta istituzionale, mentre Roma mantiene la stabilità, e sullo sfondo la guerra in Ucraina entra in fase di “congelamento negoziato” spinta più da pressione elettorale e stanchezza strategica che da una regia dimostrata di Mosca.

I fatti: la Francia ha preparato dispositivi straordinari (il coprifuoco!) per le proteste studentesche, non è affatto un’esagerazione parlare di una Repubblica “in pericolo”; il Governo Meloni, il più stabile in Europa, affronta tensioni che sono legate all’appuntamento elettorale del 2027. Sullo sfondo, c’è la guerra in Ucraina: Volodymyr Zelensky, in un’intervista a Fox News, apre in modo più esplicito che in passato alla cessione di territori, la diplomazia ragiona su ipotesi di tregua/zone demilitarizzate sul modello coreano, mentre l’Europa non garantisce assistenza militare per ribaltare lo scenario del fronte e gli Stati Uniti sono attraversati da pressioni politiche (con un caso Starlink/Musk avvolto nel mistero e smentite di Marco Rubio su una decisione della Casa Bianca di “spegnere” il sistema satellitare che consente a Kiev di tracciare i missili russi). Trump, Putin e Xi Jinping lavorano a un trilaterale. Una tregua in Ucraina sarebbe una svolta con effetti immediati sulla mappa politica del Vecchio Continente, sulla Russia e gli Stati Uniti. L’accelerazione e l’intensità delle pressioni dell’amministrazione Trump sono dettate dal voto di midterm e una “november surprise” è nell’aria.

C’è chi dice che la Russia stia orchestrando le proteste in piazza, ma quel che è certo è che Mosca sfrutta ogni opportunità per dividere e logorare. La posta in gioco: una probabile deriva verso la tregua e il congelamento del fronte ucraino, con impatto diretto sulla coesione europea e sulle dinamiche di sicurezza interna; se Parigi fallisce nel controllo dell’ordine pubblico, l’asse politico UE si indebolisce proprio mentre si decide il formato della pace tra Kiev e Mosca. L’Italia sta in mezzo, e il Gioco delle grandi potenze. Appuntamento in piazza sabato.