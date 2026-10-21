“‘Compro oro’? Presto sarà ‘Compro lattuga’”: Fiorello ironizza (ma non troppo) sui rincari e i supermercati vuoti

ROMA – “Non possiamo far finta di niente. Noi siamo qui a ridere, a scherzare, però il mondo brucia, ragazzi“. Durante la trasmissione “La Pennicanza” di Rai Radio 2, Rosario Fiorello e Biggio hanno spostato l’attenzione dalle battute ai temi di stretta attualità, accendendo i riflettori sulle conseguenze delle proteste degli autotrasportatori per il caro carburanti nel Sud Italia.

“Al sud ci sono i supermercati vuoti, la verdura a 10 euro al chilo e 3 kg di radicchio 15 euro. Io ho visto i negozi, sai che c’è scritto sui negozi ‘Compro oro’? C’è scritto ‘Compro lattuga’“, ironizza Fiorello.

“Adesso aprite i tavoli– è l’appello del comico alle istituzioni- perché la gente non può aspettare, sul mangiare, si ride e si scherza, però il mangiare è sacro”.