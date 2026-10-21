mercoledì 21 Ottobre 2026

“‘Compro oro’? Presto sarà ‘Compro lattuga’”: Fiorello ironizza (ma non troppo) sui rincari e i supermercati vuoti

Durante la trasmissione "La Pennicanza" Rosario Fiorello e Biggio hanno acceso i riflettori sulle conseguenze delle proteste degli autotrasportatori

di Serena TropeaData pubblicazione: 21-10-2026 ore 21:53Ultimo aggiornamento: 21-10-2026 ore 21:53

ROMA – “Non possiamo far finta di niente. Noi siamo qui a ridere, a scherzare, però il mondo brucia, ragazzi“. Durante la trasmissione “La Pennicanza” di Rai Radio 2, Rosario Fiorello e Biggio hanno spostato l’attenzione dalle battute ai temi di stretta attualità, accendendo i riflettori sulle conseguenze delle proteste degli autotrasportatori per il caro carburanti nel Sud Italia.

Al sud ci sono i supermercati vuoti, la verdura a 10 euro al chilo e 3 kg di radicchio 15 euro. Io ho visto i negozi, sai che c’è scritto sui negozi ‘Compro oro’? C’è scritto ‘Compro lattuga’“, ironizza Fiorello.

Adesso aprite i tavoli– è l’appello del comico alle istituzioni- perché la gente non può aspettare, sul mangiare, si ride e si scherza, però il mangiare è sacro”.

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