Comunali Roma, Gualtieri accelera sulle alleanze: una o più le liste civiche

ROMA – Un uomo solo al comando. Anzi, in campagna elettorale. Mentre il centrodestra è in attesa di individuare il nome dello sfidante dell’attuale primo cittadino della Capitale, e lo farà nel corso della manifestazione Atreju, prevista tra il 4 e il 13 dicembre, dall’altra parte della barricata il sindaco Roberto Gualtieri procede in solitudine, probabilmente senza sentire la mancanza di avversari, sul cammino verso le prossime elezioni. E, a quanto apprende l’agenzia Dire, sta personalmente accelerando la fase delle interlocuzioni politiche in vista dell’evento elettorale del 7 novembre, sia con le forze interne alla coalizione che con gli esponenti politici di quelle che sono ancora al di fuori dal perimetro dell’attuale maggioranza e che presto potrebbero entrarvi. Con una particolare attenzione alle liste civiche che lo sosterranno.

Quello delle civiche è un tema su cui sono in corso diverse riflessioni anche se, secondo quanto filtra da fonti capitoline, fino a gennaio non saranno prese decisioni sul loro numero perchè si attende di capire se le elezioni comunali si terranno assieme, o meno, alle politiche. Il ragionamento è questo: se le elezioni saranno abbinate allora si privilegeranno profili politici, se invece comunali e politiche si terranno in due momenti diversi allora si spingerà sulle civiche, con una lista o forse anche più di una.

Sul fronte delle forze politiche, invece, il primo contatto avverrà con Azione, anche alla luce delle proposte programmatiche lanciate al sindaco, pochi giorni fa, dal segretario romano Alessio d’Amato. Solo dopo sarà il turno del M5s: in questo caso il presidente Giuseppe Conte ha preso tempo chiarendo, parlando degli scenari legati alle future alleanze a Roma, di voler fare un “passo alla volta” e di voler prima trovare una quadra sulla situazione nazionale.

Quello che intanto è certo è che, in assenza di sfidanti, Gualtieri sta procedendo spedito sul territorio, inaugurando opere e incassando gli endorsement degli stakeholder romani e le belle parole dei rappresentanti di associazioni ed enti di categoria che non sembrano avere molta voglia di cambiare le carte in tavola, tra le ultime quelle di Vincenzo Gesmundo, segretario generale della Coldiretti.

Il sindaco, nonostante le voci che lo vorrebbero federatore del campo largo nazionale e che continuano a girare, soprattutto nel centrodestra, sta dunque iniziando ad impostare ed accelerare la sua campagna elettorale, proprio per consolidare, spiegano in Campidoglio, la sua volontà di restare a Roma per altri 5 anni. E recenti rilevazioni commissionate dal centrosinistra hanno recentemente restituito dati molto positivi e incoraggianti. Ora, entro dicembre, si attende la risposta nel centrodestra.