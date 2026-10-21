Tg Politico Parlamentare, l’edizione di mercoledì 21 ottobre 2026

MATTARELLA: “NO INDIFFERENZA, ASCOLTARE MALESSERE GIOVANI”

Bisogna farsi carico del “malessere dei giovani”. All’indomani del via libera al decreto contro le violenze di piazza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sprona governo e istituzioni ad ascoltare le nuove generazioni. Per il capo dello Stato “servono strategie adeguate nel farsi carico del malessere, del senso di insicurezza per il futuro che avvertono sovente i giovani”. Mattarella, alla consegna delle insegne ai Cavalieri del lavoro, invita a non guardare ai giovani “con indifferenza o meschina sottovalutazione”.

SICUREZZA, A MILANO ARRIVANO 500 MILITARI

Vertice questa mattina in prefettura a Milano per le nuove misure di sicurezza volute dal governo. Il governo è pronto a schierare altri 500 militari nel capoluogo lombardo. I soldati, ha spiegato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, avranno «la massima mobilità sul territorio». Il sindaco di Milano, Beppe Sala, condivide il rafforzamento dei controlli, ma avverte: sabato sarà una giornata delicata, anche per il rischio di tensioni legate alla presenza di gruppi anarchici. «Prima di tutto, in questa fase critica, viene il controllo e la repressione di questi fenomeni», ha detto il sindaco.

IL CARO-GASOLIO BLOCCA IL SUD

Il caro-gasolio paralizza il Sud, con scaffali vuoti, distributori senza carburante e blocchi sulle autostrade. La protesta degli autotrasportatori continua in Campania, Puglia e Calabria. Sull’A1 e sull’A30 si registrano code e chiusure, mentre sono a rischio le forniture di farmaci e beni essenziali, la produzione di mozzarella e il trasporto pubblico. Matteo Salvini condanna le proteste: «Si danneggiano milioni di altri lavoratori», dice. Mentre Adolfo Urso rivela che il “Viminale sta identificando i camionisti per rimuovere i blocchi”. Intanto, i sindaci di Napoli e Bari chiedono di anticipare al 27 ottobre il prossimo incontro con il ministro.

ISTAT, NATALITÀ AI MINIMI: NEL 2025 14MILA NATI IN MENO

L’Italia fa sempre meno figli e la denatalità non si arresta. Nel 2025 sono nati 355.772 bambini, circa 14mila in meno rispetto all’anno precedente, con un calo del 3,8%. Dal 2008 le nascite sono diminuite del 38,3%, oltre 220mila in meno. E il quadro resta negativo anche nel 2026: nei primi sette mesi i nati sono in calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2025. A segnare un nuovo minimo storico è anche la fecondità: 1,14 figli per donna nel 2025 e la stima provvisoria per i primi sette mesi di quest’anno dice che il dato scenderà ancora, a 1,13. L’Istat segnala due fattori: diminuiscono le donne in età fertile e si riduce la propensione ad avere figli.