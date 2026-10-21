Protesta dei tir in Campania: Dad per le Università Federico II e Vanvitelli, smart working in Comune a Napoli

NAPOLI – A partire da domani, giovedì 22 ottobre, e fino a nuova comunicazione, l’Università degli studi di Napoli Federico II adotterà la didattica a distanza per tutte le lezioni e le attività formative ordinarie. Lo comunica l’ateneo in una nota.

“La decisione – si legge – è stata assunta per limitare i disagi causati dalle agitazioni in corso e dalle conseguenti difficoltà di approvvigionamento del carburante”.

Le attività didattiche, spiega l’Università, “proseguiranno online secondo gli orari già previsti dai calendari. Gli esami di profitto programmati potranno invece svolgersi in presenza, compatibilmente con le condizioni organizzative e la disponibilità dei docenti. Per gli studenti impossibilitati a raggiungere le sedi universitarie saranno predisposte, in tempi rapidi, sedute straordinarie di recupero, con modalità e date che verranno comunicate successivamente.

Le attività che richiedono necessariamente la presenza, come laboratori, tirocini e altre esercitazioni pratiche, saranno disciplinate dai presidenti delle Scuole in base alle specifiche esigenze dei singoli corsi di studio. Le sedute di laurea già calendarizzate si svolgeranno regolarmente in presenza. Le misure resteranno in vigore fino a nuove disposizioni”.

L’ateneo “continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività universitarie, riducendo al minimo i disagi per studenti e personale”.

ANCHE L’UNIVERSITÀ VANVITELLI ADOTTA LA DIDATTICA A DISTANZA

Dopo la Federico II di Napoli, anche l’Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli comunica che “a partire da domani, giovedì 22 ottobre, e fino a nuova comunicazione, si adotterà la didattica a distanza per tutte le lezioni e le attività formative ordinarie“.

“Il provvedimento – spiega l’ateneo – mira a limitare i disagi causati dalle agitazioni in corso e dalle conseguenti difficoltà di approvvigionamento del carburante”. L’ateneo “continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione con l’obiettivo di garantire la continuità delle attività universitarie, riducendo al minimo i disagi per studenti e personale”.

MANFREDI ATTIVA SMART WORKING STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL COMUNE

A causa dei significativi disagi alla mobilità urbana ed extraurbana provocati dallo sciopero degli autotrasportatori e dalla conseguente difficoltà nel reperimento di carburante, il Comune di Napoli ha predisposto misure organizzative straordinarie a tutela della continuità dell’azione amministrativa e della regolarità dei servizi istituzionali.

Con la direttiva voluta dal sindaco Gaetano Manfredi, l’amministrazione comunale ha invitato – a firma del direttore generale Pasquale Granata – i dirigenti dell’Ente e delle Municipalità a favorire la più ampia e temporanea applicazione del lavoro agile per i propri dipendenti. Di conseguenza, i dirigenti valuteranno con flessibilità le richieste del personale, dando particolare priorità ai dipendenti che affrontano gravi difficoltà nel raggiungere le sedi fisiche a causa della distanza o della mancanza di mezzi pubblici. Resta confermato il presidio per le attività istituzionali e per i servizi alla cittadinanza che richiedono necessariamente la presenza in sede.