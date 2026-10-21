Comunali Roma, ad Atreju l’annuncio del nome del candidato del centrodestra

ROMA – Ancora un mese e mezzo prima di sapere. Il nome del candidato sindaco del centrodestra, atteso da militanti e consiglieri, sarà svelato solo i primi giorni di dicembre. E come successo già in passato sarà Atreju, la tradizionale manifestazione organizzata da Fdi a Roma, il luogo in cui verrà ufficializzato.

La decisione era nell’aria da tempo. Ma ora sembra che sia stata presa ufficialmente, anche perché da poche ore sono stati fissati i giorni in cui si terrà quella che Fdi definisce la più grande manifestazione politica della destra italiana. Atreju si svolgerà dal 4 al 13 dicembre al Circo Massimo in un’atmosfera quasi natalizia. E ci sarà naturalmente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Fin qui le certezze del luogo e della sede. Restano, però, i dubbi sul candidato. Da ormai un anno in campo restano solo due nomi: Roberta Angelilli, attualmente vice presidente della Regione Lazio e assessora allo Sviluppo economuico, e Fabio Rampelli, che da tempo ricopre la carica di vicepresidente della Camera. Si tratta di due dirigenti di primo piano, entrambi interni al partito, una pregiudiziale stabilità per questa tornata elettorale dai vertici di via della Scrofa e una delle poche certezze fatte filtrare dal partito. La sensazione è che una decisione sia stata già presa, pur senza essere stata comunicata ufficialmente all’esterno. Rampelli, negli ultimi tempi, è intervenuto spessissimo su Roma, prendendo la parola su diversi temi della città sui social così come in pubblico. E a quanto risulta gli uomini e le donne della sua area “si aspettano” una chiamata alle armi. Le indiscrezioni più recenti portano però verso il nome di Angelilli, che attualmente non può non essere definita la favorita.

Sembra invece derubricata nella categoria della fanta politica la suggestione che a scendere in campo potesse essere Arianna Meloni, emersa l’anno scorso ma sempre smentita. Mentre restano nomi di riserva quello del presidente di Fdi Roma, Marco Perissa, così come del ministro degli Interni, Matteo Piantedosi.

La decisione di posticipare fino a dicembre l’annuncio sul nome, seppur questa fosse un’indicazione data già la scorsa estate dallo stesso Perissa, sta però creando più di qualche perplessità tra i consiglieri comunali di Fdi, oggi lasciati soli in una campagna elettorale che a sinistra è già partita, con un sindaco Roberto Gualtieri iper attivo e in campo ad inaugurare ogni giorno qualcosa di nuovo.

Per ora i consiglieri stanno facendo quello che possono, combattendo la battaglia soprattutto sui social. Ma lo scoramento c’è: “Il sindaco se la suona e se la canta da solo, sta sempre in giro e non risponde alle nostre sollecitazioni- spiegavano alcuni consiglieri ieri alla buvette del Campidoglio- cosa che non potrebbe non fare con un candidato in campo. Atreju è tardi, speriamo accelerino“.