Guerra Usa-Iran, il monito di Araghchi: “Pronti alla diplomazia, ma anche a difenderci”

ROMA – L’Iran “è pronto alla diplomazia”, ma “anche pienamente preparato a difendersi”: lo ha detto il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, in un articolo scritto di suo pugno per il quotidiano Financial Times. A pochi giorni dalle elezioni di metà mandato, l’alto funzionario di Teheran lancia un monito al presidente Donald Trump, sostenendo che abbia “dato inizio a questa guerra” che si è rivelata “disastrosa”, anche per le casse del Tesoro americano. “Trump si è basato su presupposti fondamentalmente errati riguardo alla tenacia dell’Iran e sembra che continui a ricevere informazioni fuorvianti, secondo cui le nostre forze armate non sarebbero pronte”. Secondo Araghchi, “al contrario” le forze armate iraniane avrebbero “tratto insegnamenti preziosi dagli atti di aggressione compiuti da Israele e dagli Stati Uniti a partire dal 2025”.

Citando poi gli attacchi subiti da allora, il ministro si è detto convinto che l’Iran sia stato “bombardato proprio mentre eravamo attivamente impegnati in negoziati”, e ha chiarito: “Non riponiamo alcuna fiducia nella sincerità del desiderio di pace con l’Iran, dichiarato dall’amministrazione statunitense”. Quindi ha ribadito: “Come possiamo tornare a fidarci di un presidente statunitense?”. Per Teheran, “la Casa Bianca non ha mostrato alcuna volontà di raggiungere un’intesa sul percorso da seguire, arrivando anzi a minacciare ulteriori violenze, vi sono ben pochi motivi per attendersi dei progressi in questo momento”.Poi ha passato in rassegna “i costi della guerra per i cittadini americani”: “Persino Moody’s- ha scritto- stima che l’aggressione contro l’Iran sia costata ai consumatori americani circa 265 miliardi di dollari quest’anno, ovvero circa 2mila dollari per nucleo familiare.

L’impennata dei prezzi dell’energia rappresenta all’incirca la metà di tale cifra, senza contare l’impatto, ben più gravoso, sull’economia globale”. A ciò ha aggiunto “i danni subiti dalle basi militari statunitensi nella regione e l’ingente perdita di equipaggiamenti”, pertanto definisce la guerra “disastrosa per gli interessi degli Stati Uniti”. Dopodiché ha affermato: “La realtà è che l’Iran, per la sua stessa posizione geografica, eserciterà sempre un’influenza senza eguali sul traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz”.