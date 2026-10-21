mercoledì 21 Ottobre 2026

Save Oleshky, Calenda annuncia lo sciopero della fame per l’Ucraina

Il leader di Azione lo annuncia sui social, spiegando di sostenere la "città ucraina dove migliaia di persone sono intrappolate in un territorio occupato dall'esercito russo, senza accesso regolare a cibo e medicine"

di Vittorio Di Mambro RossettiData pubblicazione: 21-10-2026 ore 17:30Ultimo aggiornamento: 21-10-2026 ore 17:31

ROMA – “Da oggi a mezzanotte, aderisco allo sciopero della fame promosso da Pina Picierno per richiamare l’attenzione internazionale su quanto sta accadendo a Oleshky, città ucraina dove migliaia di persone sono intrappolate in un territorio occupato dall’esercito russo, senza accesso regolare a cibo e medicine”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

L’ultimo convoglio con i beni essenziali è arrivato il 26 maggio– aggiunge-. Chi resta rischia di morire di fame, chi prova a scappare rischia di saltare su una mina. L’iniziativa è lodevole e nonviolenta. In Italia c’è chi chiede ogni giorno ‘più diplomazia’. Questa è un’azione diplomatica. Vediamo quanti si uniranno”.

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