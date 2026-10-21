Save Oleshky, Calenda annuncia lo sciopero della fame per l’Ucraina

ROMA – “Da oggi a mezzanotte, aderisco allo sciopero della fame promosso da Pina Picierno per richiamare l’attenzione internazionale su quanto sta accadendo a Oleshky, città ucraina dove migliaia di persone sono intrappolate in un territorio occupato dall’esercito russo, senza accesso regolare a cibo e medicine”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda.

“L’ultimo convoglio con i beni essenziali è arrivato il 26 maggio– aggiunge-. Chi resta rischia di morire di fame, chi prova a scappare rischia di saltare su una mina. L’iniziativa è lodevole e nonviolenta. In Italia c’è chi chiede ogni giorno ‘più diplomazia’. Questa è un’azione diplomatica. Vediamo quanti si uniranno”.