La Formula 1 torna a Imola? Il sindaco: “Vediamo cosa succede nel mondo, noi ci siamo”

BOLOGNA – Il ritorno della Formula 1 a Imola? “Vediamo cosa succede nel mondo, noi siamo qua. Se non dovesse il 2026” l’anno buono, “magari sarà il 2027” ma più che altro “noi staremo sempre alla finestra, per poter cercare di dare un contributo importante”. Intanto, “lo vogliamo fare con manifestazioni come Wec”, la 6 Ore del World Endurance Championship già in programma all’Autodromo internazionale dal 9 all’11 aprile 2027, che “cambieranno pelle e diventeranno ancora più importanti, dopo che la Regione ha creduto molto nell’ultima edizione” con “il pubblico vicino a quota 100.000” persone. Di sicuro, “l’obiettivo è crescere” ancora “e, perché no, portare qualcosa di veramente incredibile qua”. Così il sindaco di Imola, Marco Panieri, a proposito del possibile ritorno del Circus all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, durante la presentazione in Regione dell’evento Monsterland Halloween Festival, atteso ‘in pista’ a fine mese.

Se la Formula 1 continua formalmente a considerare Qatar e Abu Dhabi per chiudere il mondiale di quest’anno, con 29 novembre e 6 dicembre come date in calendario, il caos internazionale in Medio Oriente potrebbe sempre aprire scenari diversi, anche ‘last minute’, soluzione europea compresa. Per questo Imola, nonostante i favoriti siano altri, continua a investire e a tenersi pronta, incrociando le dita.

In attesa di un possibile ritorno della F1 nei prossimi mesi, al momento ancora complesso, l’anno prossimo sarà comunque “un anno speciale” per l’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Spiega Panieri: “Ci saranno anzitutto grandi lavori. Se vogliamo riqualificare e investire, dobbiamo anche rallentare sul calendario. Lo si vedrà quando lo presenteremo. Per ora non è certo rallentato, visto che abbiamo tante date di eventi confermate, da Wec a Gt World”, quest’ultimo dal 21 al 23 maggio 2027, “col ritorno di Valentino Rossi che corre”. Panieri sottolinea che “presto ci saranno novità importanti, dando ancora più ampiezza al territorio e lavorando insieme”.

A partire dai grandi concerti: “Il 2027 sarà un anno anche di lavori”, rimarca Panieri, e “stiamo valutando se confermare opportunità rilevanti che ci sono state poste oppure rallentare e lavorare molto sul 2028”, piuttosto.

“Se lavoriamo in pista e lavoriamo allo stesso tempo fuori dalla pista- indica infatti il primo cittadino- diventa complicato. Pensiamo al concerto di Cremonini da 74.000 persone” e non solo, con precise implicazioni anche di ordine pubblico. Fra pochi giorni partirà il cantiere del ponte della Tosa, “che finalmente restituiamo alla città, dopo quarant’anni”, tramite il progetto del nuovo passaggio a doppia corsia, con area pedonale di accesso, per una fine dei lavori in calendario entro il 2028. Dunque, “i concerti ci sono e sono già in cantiere” ma “stiamo facendo una scelta di campo”: usare la Musica Park Arena fin dal 2027 sapendo che non sono completate tutte le infrastrutture, dalle connessioni telefoniche alle telecamere fino ai nuovi spazi, oppure nello stesso anno frenare su qualche concerto, abbassando il numero di spettatori, e puntare a quelli grandi solo dal 2028. “È questo il dilemma- conclude il sindaco- di questo mese e mezzo: abbiamo già proposte, idee e alcuni partner, ma dobbiamo verificare bene dopo la ‘data zero’ di Cremonini. La nuova Casa degli eventi sarà pronta entro settembre 2027 e la nuova copertura box, salvo interruzioni, entro il 2027. Sarà un anno di cantieri, vediamo appunto quanto ‘caricare’ sugli eventi per non farli slittare”.

(Foto di repertorio)